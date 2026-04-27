Performuesi përshkruan takimin në sy me Trumpin ndërsa ata u fshehën gjatë të shtënave
Një performues i shokuar ka përshkruar se si u ‘përplasën në sy’ me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, ndërsa u përkulën për t'u fshehur pasi u qëlluan të shtëna në darkën e Shoqatës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë të shtunën në mbrëmje në Uashington DC.
Oz Pearlman - një i vetëshpallur "mentalist" duke kryer truke mendore - i tha BBC-së se po fliste me Trump, Zonjën e Parë Melania Trump dhe sekretaren e shtypit të Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt kur ndodhi sulmi.
"U rrëzova shumë shpejt. Dhe pastaj Shërbimi Sekret e rrëzoi presidentin Trump: Do të thoja shumë efektivisht - por mjaft dhunshëm", tha ai, transmeton Telegrafi.
"Ishim rreth gjysmë metri larg... ballë për ballë duke parë njëri-tjetrin në tokë, kur dëgjova të shtëna dhe mendova me vete: 'Po vdesim'", shtoi ai.
Pamjet nga eventi vjetor treguan Pearlman duke qëndruar me një copë letër pas tre VIP-ve, të cilët ishin të gjithë të ulur në një tavolinë në një skenë të ngritur në hotelin Washington Hilton.
"Koha e zgjedhur ishte shumë e çmendur sepse isha pikërisht në mes të performancës për zonjën e parë, për presidentin dhe për sekretaren e shtypit... duke hamendësuar emrin - sekretarja e shtypit do të ketë një fëmijë së shpejti", tha Pearlman.
Ai tha se po përpiqej të hamendësonte se sa shkronja ishin në emrin e foshnjës, dhe ndërsa grisi një copë letër dhe tregoi emrin, dëgjoi të shtënat.
Në atë kohë, ai mendoi se "do të kishte një bombë për shkak të mënyrës se si ata [agjentët e shërbimit sekret] po shkonin të gjithë drejt një tavoline. Nuk ndihej sikur po kërkonin një qëllues. Ndihej sikur po kërkonin të ndalonin diçka që të ndodhte", shtoi ai.
Pearlman tha se më pas "u rrëzua shumë shpejt".
"Isha me fytyrë nga skena majtas. Dhe rastësisht ata [agjentët] e kapën atë [Trump], pikërisht pranë meje me fytyrë nga skena djathtas. Dhe u ktheva majtas duke e parë drejtpërdrejt në sy - për 'Një Misisipi, Dy Misisipi' - duke menduar pothuajse se shpresoj të mos vdes", shtoi Pearlman.
Pearlman tha se rreth "dy sekonda më vonë" agjentët e nxorën Trumpin nga dhoma, ndërsa ai vetë dhe dy persona të tjerë aty pranë përfundimisht "dolën zvarritur" në një vend të sigurt.
Në një intervistë me emisionin 60 Minutes të CBS të dielën, Trump tha se "nuk ishte i shqetësuar" gjatë asaj përvoje. "E kuptoj jetën. Jetojmë në një botë të çmendur".
I pyetur për kujtimet e tij të "rrëzimit" ndërsa po udhëhiqej nga dhoma nga agjentët e sigurisë, ai kujtoi se si "filloi të ecte me ta [ekipin e sigurisë]. U ktheva, fillova të ecja dhe ata thanë: 'Ju lutem zbritni. Ju lutem zbritni në dysheme'.
"Kështu që unë zbrita dhe zonja e parë zbriti gjithashtu", shtoi ai.
Një person i dyshuar i armatosur u arrestua në vendngjarje pas të shtënave me armë zjarri dhe u identifikua nga zyrtarët e zbatimit të ligjit si Cole Tomas Allen.
Policia tha se 31-vjeçari shkëmbeu zjarr me agjentët e sigurisë në katin sipër dhomës, ku Trump ishte mbledhur me pjesëmarrës të tjerë për eventin.
Pasi u ndalua, Allen u tha zyrtarëve se donte të qëllonte zyrtarë në administratën Trump, thanë dy burime për CBS, partnerin amerikan të lajmeve të BBC-së.
Allen, nga Kalifornia, do të akuzohet zyrtarisht në një seancë dëgjimore në Uashington më vonë të hënën. /Telegrafi/