Shtëpia e Bardhë e quan Evropën 'inkubator' për terrorizmin në strategjinë e re kundër terrorizmit
Administrata e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, akuzoi Evropën se është një "inkubator" për terrorizmin e nxitur nga migrimi masiv, në një strategji të re kundër terrorizmit të zbuluar të mërkurën.
Strategjia përqendrohet gjithashtu në çrrënjosjen e "ekstremistëve të dhunshëm të krahut të majtë", duke përfshirë grupet "radikalisht pro-transgjinore", ndërsa administrata konservatore e Trump rrit sulmet e saj politike ndaj kundërshtarëve.
Ajo i vendos më tej kartelet e drogës në Amerikë në qendër të përpjekjeve kundër terrorizmit, transmeton Telegrafi.
Por disa nga gjuhët e saj më të forta janë të rezervuara për Evropën, shtëpi e shumë aleatëve të SHBA-së, të cilët do të alarmohen kur ta shohin kontinentin e tyre përsëri në shënjestrën e administratës Trump.
"Është e qartë për të gjithë se grupet armiqësore të organizuara mirë shfrytëzojnë kufijtë e hapur dhe idealet e lidhura globaliste. Sa më shumë të rriten këto kultura të huaja dhe sa më gjatë të vazhdojnë politikat aktuale evropiane, aq më shumë terrorizëm garantohet", tha strategjia.
"Si vendlindja e kulturës dhe vlerave perëndimore, Evropa duhet të veprojë tani dhe të ndalojë rënien e saj të qëllimshme", tha strategjia, e udhëhequr nga koordinatori i antiterrorizmit, Sebastian Gorka, i cili është akuzuar për lidhje me grupet e ekstremit të djathtë.
Kritikat e reja ndaj Evropës vijnë vetëm disa muaj pasi strategjia e re e sigurisë kombëtare e Trump tha se kontinenti përballet me "fshirje civilizuese" për shkak të imigracionit.
Trump gjithashtu kohët e fundit ka sulmuar aleatët evropianë të NATO-s për dështimin për të ndihmuar në luftën e tij kundër Iranit.
Grupet e krahut të majtë janë një shqetësim i madh për administratën e presidentit republikan, me strategjinë që synon atë që i quan "ekstremistë të dhunshëm të krahut të majtë, përfshirë anarkistët dhe antifashistët".
Ajo thotë se përpjekjet e SHBA-së kundër terrorizmit do të "prioritizojnë identifikimin dhe neutralizimin e shpejtë të grupeve politike laike të dhunshme, ideologjia e të cilave është antiamerikane, radikalisht pro-transgjinore dhe anarkiste".
Ajo përmendi konkretisht vrasësin e dyshuar të aleatit të Trump dhe ndikuesit konservator Charlie Kirk "nga një radikal që përkrahte ideologji ekstreme transgjinore".
Që nga kthimi i tij në pushtet vitin e kaluar, Trump ka demonizuar çdo njohje të diversitetit gjinor dhe personave transgjinorë.
Ai krenohet rregullisht se si administrata e tij ka ndaluar gratë transgjinore nga sportet e grave dhe menjëherë pas inaugurimit të tij nënshkroi një urdhër ekzekutiv që shpallte se ka vetëm dy gjini. /Telegrafi/