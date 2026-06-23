Shtatë të lënduar, përfshirë dy fëmijë - detaje dhe pamje kur një automjet u përplas për tarracën e një bari në Malaga të Spanjës
Shtatë persona u lënduan të hënën kur u shtypën nga një makinë në tarracën e një bari në Frigiliana (Málaga), Spanjë, sipas shërbimit të urgjencës andaluziane.
Mediat lokale raportojnë se midis të lënduarve ishin të paktën dy fëmijë, të moshës 5 dhe 14 vjeç.
Alarmi erdhi në orën 19:30, kur disa dëshmitarë telefonuan 112 për të raportuar se një makinë ishte përplasur mbi disa klientë që ishin ulur në tarracën e barit.
🚑⚠️ Siete heridos en un atropello múltiple en la terraza de un bar de Frigiliana, en Málaga.
🔗 https://t.co/4KkerZev35
🎥 Diario Sur#andalucíahoy #Málaga pic.twitter.com/e8HvSCHFo5
— ABC de Sevilla (@abcdesevilla) June 23, 2026
Qendra e koordinimit dërgoi stafin nga Qendra e Shëndetit të Emergjencës, policia lokale dhe zjarrfikësit.
Edhe pse stafi mjekësor fillimisht foli për tre persona të lënduar, numri më vonë u rrit në shtatë: përveç dy fëmijëve, tre gra të moshës 45, 48 dhe 79 vjeç, dhe dy burra të moshës 44 dhe 77 vjeç.
Hetuesit tani po përpiqen të përcaktojnë nëse gruaja që drejtonte makinën pësoi ndonjë lloj problemi mjekësor ndërsa ishte në timon. /Telegrafi/