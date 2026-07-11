Shtatë persona të privuar nga liria për dhunë në familje gjatë 24 orëve të fundit
Më 10.07.2026 në orën 01:20 në Stacionin Policor të Gostivarit, një burrë 41-vjeçar nga Gostivari ka raportuar se është sulmuar fizikisht në oborrin e shtëpisë familjare nga bashkëshortja e tij 37-vjeçare, me të cilën është në procedurë divorci.
Gruaja e raportuar është privuar nga liria dhe pas dokumentimit të rastit do të pasojë një raport përkatës.
Më 09, 07.2026 në orën 13:30 në Prilep, oficerët e policisë nga Sektori i Punëve të Brendshme të Prilepit arrestuan një burrë 53-vjeçar nga Prilepi për sulm fizik ndaj gruas së tij. Pas dokumentimit të ngjarjes, do të hartohet një kallëzim përkatës.
Më 10.07.2026 në orën 01:40 në SPB Shkup, një burrë 71-vjeçar ka raportuar se më 09.07.2026 rreth orës 19:00 në shtëpinë në zonën e Qendrës, ai dhe vajza e tij janë sulmuar fizikisht nga djali i tij A.M., gjatë së cilës ai ka dëmtuar edhe disa nga sendet shtëpiake. Po merren masa për sqarimin e rastit.
Më 09.07.2026 në orën 20:45 në Negotinë, oficerët e Sektorit të Punëve të Brendshme të Negotinës arrestuan 34-vjeçaren Z.M. nga Kavadari, duke vepruar në bazë të një njoftimi të mëparshëm se ajo kishte ardhur në shtëpinë e bashkëshortit të saj 53-vjeçar të pamartuar, e kishte kërcënuar atë dhe kishte dëmtuar sende. Ajo u ndalua në stacionin policor, u njoftua prokurori publik dhe pas dokumentimit të ngjarjes, kundër saj do të ngrihen kallëzime përkatëse.
Më 09.07.2026 në orën 13:00 në Negotinë, oficerë policie të Sektorit të Punëve të Brendshme të Negotinës e privuan nga liria I.P. (35) nga një fshat në rajonin e Negotinës. Sipas kallëzimit, ai e ka kërcënuar nënën e tij 66-vjeçare në një degë banke në Negotinë. Ai gjithashtu ka sulmuar fizikisht oficerët e policisë të cilët po kryenin detyra zyrtare. I.P. është ndaluar në një stacion policor, është njoftuar prokurori publik, pas së cilës I.P. është dërguar në një institucion shëndetësor. Pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të ngrihet një kallëzim përkatës.
Më 09.07.2026, në orën 20:00, në SPB të Kumanovës u zhvillua një intervistë zyrtare me N.B. (40) nga Kumanova, duke vepruar në bazë të një kallëzimi të mëparshëm nga bashkëshortja e tij 27-vjeçare, e cila ishte e detyruar të ushtronte marrëdhënie seksuale me paditës, se ai kishte bërë kërcënime ndaj saj dhe jetës së familjes së saj në shtëpinë familjare. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të hartohet një raport përkatës.
Më 10.07.2026 në orën 00:30, O.B. (33) nga një fshat i rajonit të Dibrës u privua nga liria në Departamentin e Policisë së Dibrës, pas një raportimi të mëparshëm se ai sulmoi fizikisht ish-gruan e tij dhe nënën e saj. Pas dokumentimit të plotë të ngjarjes, kundër sulmuesit do të ngrihen akuza përkatëse.
Më 09.07.2026 në orën 23:30 në Shtip, oficerë policie nga Shërbimi i Sigurisë Publike Shtip e privuan nga liria S.S. (26) nga Shtipi, pas një raportimi të mëparshëm se rreth orës 12:00 në shtëpinë e tij e ka sulmuar fizikisht të dashurën e tij 20-vjeçare, duke e kërcënuar edhe me një objekt të mprehtë. Për ngjarjen është njoftuar prokurori publik dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të pasojë një raport përkatës.
Më 09.07.2026 në orën 18:45 në Shtip, oficerët e Policisë së Shtipit e privuan nga liria O.R. (23) nga Shtipi, pas një njoftimi të mëparshëm se rreth orës 17:00 në shtëpinë familjare ai e sulmoi fizikisht partneren e tij 24-vjeçare. Për ngjarjen është njoftuar prokurori publik. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të pasojë një raport përkatës.