LSDM: Mickoski e ka helmuar gjithë Maqedoninë
"Gostivar. Krushevë. Vallandovë. Bulaçan. Plasnicë. Leshkë. Preglovë. Mavrovë. Pas shtatë qyteteve me ujë helmues, pas Lepencit dhe Vardarit, pas Bashino Selos, tani uji nga burimet në Elshani dhe Velestovë në Ohër nuk është i pijshëm. Duket se nuk ka më vend të pastër në Maqedoni", thonë nga LSDM duke akuzuar kryeministrin Hristijan Mickoski.
Nga partia opozitare më tej thonë se Mickoski flet për "baktere të reja" në Gostivar.
"Klekovski premton se deri në fund të javës uji do të jetë i pijshëm. Secili po tregon historinë e vet. Shënon pikë politike në vend që të mbrojë shëndetin e njerëzve. Turp. OBRM-PDUKM-ja dhe Mickoski kujdesen më shumë për vlerësimet e tyre sesa për shëndetin e qytetarëve të tyre. Do ta helmojnë të gjithë Maqedoninë".
"Kush e di se sa komuna dhe qytete të tjera janë të ndotura, dhe ne ende nuk e dimë? Ministri i Policisë Toshkovski merret me hiperklorinimin sikur të punonte në një sistem furnizimi me ujë. Mickoski premton një gjë. Klekovski nuk merr përgjegjësi. Një epidemi e verdhëzës është duke u zhvilluar. Ende nuk ka palë përgjegjëse. Askush nuk ka nënshkruar. Askush nuk ka vënë vulë".
"Askush nuk garanton me emrin dhe mbiemrin e tij. Ata nuk duan të thonë se cili institucion dhe cili person dha leje për të përdorur ujin teknik në Gostivar. Nuk ka analiza. Nuk ka person përgjegjës. Nuk ka emër dhe mbiemër. Vetëm gënjeshtra, mashtrim dhe zhvendosje përgjegjësie. Kjo nuk është më krizë uji. Ky është helmim sistemik i shtetit", thonë nga LSDM.