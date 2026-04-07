Shtatë denoncime për dhunë në familje brenda 24 orëve, ndalohen katër persona
MPB Maqedoni njofton se brenda 24 orëve janë ndaluar katër persona, të cilët janë denoncuar për dhunë në familje, ndërsa ka pasur gjithsej shtatë denoncime.
"Më 06.04.2026 në orën 16:30 në Shkup, në zonën e Gazi Babës, nëpunës policorë nga SPB Shkup e privuan nga liria M.A. (53) nga Shkupi, pasi rreth orës 14:30 me sëpatë kishte thyer xhamat e shtëpisë, ndërsa më pas me thikë i ishte kërcënuar djalit të tij 21-vjeçar. Pasi kanë arritur nëpunësit policorë, ai ka ngritur dorën për të qëlluar me thikë në drejtim të tyre dhe u ka bërë kërcënime".
"Më 07.04.2026 rreth orës 00:30 në SPB Shkup, një grua 32-vjeçare denoncoi se në shtëpi, në rrethinë të Shkupit, ishte sulmuar fizikisht nga bashkëshorti i saj A.S. (35)".
"Më 06.04.2026 në orën 15:00 në SPB Shkup, një grua 23-vjeçare denoncoi se më 05.04.2026 në shtëpi, në zonën e Draçevës, ishte sulmuar fizikisht nga partneri i saj jashtëmartesor D.A. (24) nga Shkupi. Ajo gjithashtu denoncoi se edhe më herët ishte keqtrajtuar fizikisht dhe psikologjikisht nga ai, nëna e tij dhe motra e tij, por deri tani nuk kishte denoncuar në polici".
"Më 06.04.2026 në orën 08:00 në SPB Kumanovë, një grua 33-vjeçare nga Kumanova denoncoi se ishte sulmuar fizikisht nga bashkëshorti i saj B.B. Më 06.04.2026 në orën 23:00, nëpunës policorë nga SPB Kumanovë e privuan nga liria N.M. (53) nga Kumanova, pasi kishte sulmuar fizikisht nënën e tij 77-vjeçare".
"Më 06.04.2026 në orën 22:30 në rrugën “Smilevski Kongres” në Manastir, nëpunës policorë nga SPB Manastir privuan nga liria një burrë 40-vjeçar nga Manastiri, pasi i kishte bërë kërcënime bashkëshortes së tij me të cilën është në procedurë shkurorëzimi".
"Më 06.04.2026 në orën 13:25 në Rosoman, nëpunës policorë nga NJPB Kavadar e privuan nga liria një grua 46-vjeçare nga Rosomani, duke vepruar sipas denoncimit të mëparshëm se në shtëpi i kishte bërë kërcënime vjehrrës së saj 81-vjeçare. Ajo u ndalua në stacion policor dhe u njoftua prokurori publik", thonë nga MPB.
Në fund gjithashtu thonë se po ndërmerren masa për zbardhjen e rasteve dhe pas dokumentimit të plotë të tyre, ndaj autorëve do të parashtrohen kallëzime përkatëse./Telegrafi/