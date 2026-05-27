Shqiptarët ndër më të lodhurit emocionalisht në vendin e punës në Evropë
17% e punonjësve shqiptarë kanë deklaruar se ndihen “gjithmonë” ose “shumicën e kohës” të lodhur emocionalisht nga puna e tyre.
Kjo përqindje është ndër më dhjetë të lartat në Evropë dhe mbi mesataren e Bashkimit Evropian prej 13%, shkruan Monitor.al
Megjithatë, në rajon, rekordin e mban Kosova, me 29% që janë të lodhur emocionalisht gjithmonë ose shumicën e kohës, e dyta më e lartë në Evropë, pas Qipros, Mali i Zi (26%), Maqedonia e veriut (21%). Serbia është në të njëjtat nivele me Shqipërinë, ndërsa nivelin më të ulët të lodhjes emocionale në punë e ka Bosnjë Hercegovina (13%).
Të dhënat janë publikuar nga raporti i fundit i Komisionit Evropian për anketimin mbi kushtet e punës dhe punën e qëndrueshme, që realizohet një herë në 5 vjet dhe u publikua në prill.
Anketimi mat edhe lodhjen fizike, ku punonjësit shqiptarë duket se ankohen më pak, në raport me vendet e tjera të Evropës, me 26% që janë gjithmonë ose vazhdimisht të lodhur fizikisht.
Në këtë nivel, Shqipëria është ndër 10 të fundit e Evropës, më e ulët se mesatarja e BE-së prej 28%, dhe shumë larg niveleve të Malit të Zi (38%), Maqedonisë së Veriut (35%), Kosovës (34%), Serbisë (30%), Bosnjës (29%).
Anketa
Anketa pyeti të anketuarit në Evropë nëse ndiheshin fizikisht të rraskapitur në fund të ditës së punës dhe nëse puna i linte emocionalisht të lodhur. Këto konsiderohen disa nga simptomat e “burnout”-it. (rraskapitje fizike dhe emocionale nga puna, që shfaqet pas një periudhe të gjatë stresi dhe ngarkese të lartë).
Sa i përket rraskapitjes emocionale, 3% e punonjësve në BE raportojnë se ndihen gjithmonë emocionalisht të lodhur nga puna, 10% shumicën e kohës, 28% ndonjëherë, 30% rrallë dhe 29% asnjëherë.
Edhe në këtë rast, gratë kanë më shumë gjasa sesa burrat ta përjetojnë këtë gjithmonë ose shumicën e kohës, përkatësisht 15% kundrejt 12%.
Rraskapitja e vazhdueshme emocionale është më e përhapur te teknikët dhe operatorët e impianteve e makinerive, me nga 15%. Sipas sektorëve, arsimi me 18% dhe shëndetësia me 17% kanë përqindjet më të larta të punonjësve të prekur.
Punonjësit e punësuar raportojnë rraskapitje emocionale më shpesh sesa të vetëpunësuarit, përkatësisht 14% kundrejt 11%.
Në krahasimin mes vendeve, përqindja më e lartë e punonjësve që ndihen gjithmonë ose shumicën e kohës emocionalisht të rraskapitur regjistrohet në Qipro, me 36%, ndërsa më e ulëta në Holandë, me 6%.
Në të gjithë BE-në, 8% e punonjësve thonë se ndihen gjithmonë të rraskapitur fizikisht në fund të ditës së punës, 20% shumicën e kohës, 39% ndonjëherë, 22% rrallë dhe 10% asnjëherë.
Gratë kanë më shumë gjasa sesa burrat të raportojnë rraskapitje fizike gjithmonë ose shumicën e kohës, përkatësisht 30% kundrejt 26%.
Sipas profesioneve, pjesa e punonjësve që ndihen të rraskapitur fizikisht shumicën e kohës ose gjithmonë varion nga 20% te punonjësit administrativë deri në 37% te punonjësit e kualifikuar në bujqësi.
Sipas sektorëve, përqindjet më të larta regjistrohen në shëndetësi dhe bujqësi, të dyja me 35%.
Dallime të mëdha shfaqen edhe mes vendeve. Në Qipro, gati gjysma e punonjësve, 44%, raportojnë se ndihen gjithmonë ose shumicën e kohës të rraskapitur fizikisht për shkak të punës, përqindja më e lartë ndër vendet e përfshira në anketë. Në të kundërt, niveli më i ulët i rraskapitjes fizike vërehet në Holandë, me 18%.
Problemet shëndetësore më të zakonshme të raportuara nga punonjësit janë dhimbjet muskulare në shpatulla, qafë dhe gjymtyrët e sipërme, si edhe dhimbjet e shpinës, të dyja të raportuara nga 52% e të anketuarve. Më pas renditen dhimbjet e kokës dhe lodhja e syve me 47%, dhimbjet muskulare në ije dhe gjymtyrët e poshtme me 38%, si dhe ankthi me 21%.
Gratë raportojnë më shumë probleme shëndetësore sesa burrat në të gjitha kategoritë e përfshira në anketë. Diferencat më të mëdha gjinore shfaqen te dhimbjet e kokës dhe lodhja e syve, të raportuara nga 54% e grave dhe 41% e burrave, si dhe te ankthi, i raportuar nga 26% e grave dhe 16% e burrave.
Anketa
Anketa Evropiane për Kushtet e Punës 2024, e publikuar në prill të këtij viti ofron një panoramë të plotë të cilësisë së punës në Evropë, duke analizuar karakteristikat e fuqisë punëtore, vendet e punës, cilësinë e punës dhe cilësinë e jetës në punë.
Anketa është një instrument i rëndësishëm për politikëbërësit, pasi nxjerr në pah rolin e cilësisë së punës në arritjen e një rritjeje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse në Evropë.
Gjetjet e anketës bazohen në 36,644 intervista ballë për ballë, të zhvilluara në 35 vende. Çdo intervistë zgjati rreth 45 minuta, duke ofruar një pasqyrë unike mbi gjendjen e punës në Evropë.
Kjo anketë është zhvilluar në mënyrë të rregullt që nga viti 1990, duke ofruar një seri të krahasueshme të të dhënave për kushtet e punës në Evropë në intervale pesëvjeçare. /Monitor.al/