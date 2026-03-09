Shqipëria mbështet Kuvajtin për rezolutën kundër Iranit
Përballë përshkallëzimit të tensioneve ushtarake në Lindjen e Mesme, qeveria shqiptare ka mbajtur një qëndrim të ashpër kundër sulmeve të fundit të Iranit në rajon. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij nga Kuvajti, Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, për të shprehur solidaritetin e plotë të Tiranës zyrtare.
Qëndrimi i Shqipërisë dhe hapat diplomatikë
Përmes një komunikimi publik në platformën “X”, kreu i diplomacisë shqiptare e cilësoi fushatën e sulmeve iraniane si një shkelje të qartë të së drejtës ndërkombëtare, e cila cenon drejtpërdrejt sovranitetin e Kuvajtit dhe paraqet kërcënim serioz për paqen rajonale dhe globale.
Në përgjigje të kësaj krize, Ministri Hoxha njoftoi se Shqipëria do të ndërmarrë hapa konkretë në arenën ndërkombëtare. Vendi ynë do të dalë si bashkësponsorizues i një projekt-rezolute në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (OKB). Ky dokument, i cili është paraqitur fillimisht nga shtetet anëtare të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit, dënon sulmet e Iranit jo vetëm kundër Kuvajtit, por edhe ndaj Bahreinit, Omanit, Katarit, Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Jordanisë, duke kërkuar ndërprerjen e tyre të menjëhershme.
Siguria e qytetarëve shqiptarë në rajon
Një pikë kyçe e bisedës mes dy ministrave të jashtëm ishte edhe siguria e shtetasve shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Kuvajt. Gjatë bisedës, Hoxha i përcolli mirënjohjen e thellë autoriteteve kuvajtiane për masat e marra në mbrojtje të komunitetit shqiptar.
“Shpreha mirënjohjen tonë të sinqertë ndaj autoriteteve kuvajtiane për kujdesin dhe mbështetjen e jashtëzakonshme të treguar ndaj qytetarëve shqiptarë në Kuwait gjatë këtyre momenteve sfiduese,” theksoi Ministri Hoxha, duke nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit dypalësh në situata emergjente./RTSH