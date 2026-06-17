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Policia e Kosovës ka dhënë detaje lidhur me dy shpërthime që kanë ndodhur në Prizren.

Rasti ka ndodhur në rrugën “Brigada 128” në Prizren, më 16.06.2026-03:15.

“Raportohet se si pasojë e dy shpërthimeve janë dëmtuar një veturë dhe fasada e një shtëpie pronë e dy viktimave meshkuj kosovarë”, thuhet në raport.

Shpërthim në oborrin e një shtëpie në Prizren, policia jep detaje

Në vendngjarje kanë dalë njësitet përkatëse.

Policia nuk raporton për të lënduar, ndërsa rasti po hetohet. /Telegrafi/

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