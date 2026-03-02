Shpërthime të raportuara në disa vende të Lindjes së Mesme
Ngjarjet po zhvillohen me shpejtësi në të gjithë Lindjen e Mesme këtë mëngjes në ditën e tretë të sulmeve në të gjithë rajonin.
SHBA-të kanë konfirmuar se po godasin objektiva në Iran, ndërsa Izraeli tha se ka nisur një valë tjetër sulmesh kundër objektivave të Hezbollahut pasi u godit nga raketat nga Libani jugor.
Irani ka qëlluar sulme hakmarrëse në të gjithë rajonin që nga sulmet SHBA-Izrael të shtunën në mëngjes, duke synuar bazat amerikane dhe vende të tjera, shkruan Sky News, përcjell Telegrafi.
Shpërthime janë dëgjuar këtë mëngjes në Jerusalem, si dhe në Dubai dhe Abu Dhabi në Emiratet e Bashkuara Arabe, Doha në Katar dhe Manama në Bahrein.
Tymi është ngritur gjithashtu nga afërsia e ambasadës amerikane në Kuvajt, dhe zjarrfikësit dhe ambulancat janë në zonë, thanë dëshmitarët për Reuters këtë mëngjes.
Veç këtyre, ka raportime nga Qipro pasi baza britanike RAF Akrotiri dyshohet se u godit gjatë natës nga një dron. /Telegrafi/