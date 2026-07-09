ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Disa shpërthime janë dëgjuar në provincën Bushehr, raportoi agjencia shtetërore iraniane e lajmeve Mehr.

Burime lokale i thanë agjencisë së lajmeve se shpërthimet u dëgjuan para orës 12:00.

Nuk është e qartë se cili është burimi i shpërthimit, transmeton Telegrafi.

Trump: Irani 'telefonoi pak më parë' dhe dëshiron të bëjë një marrëveshje

Garda Revolucionare e Iranit tha se disa vende në qytetin e Bushehrit u sulmuan mbrëmë.

Ushtria amerikane tha se përfundoi raundin e saj më të fundit të sulmeve ndaj Iranit në orët e para të mëngjesit të sotëm. /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë