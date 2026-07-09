Trump: Irani 'telefonoi pak më parë' dhe dëshiron të bëjë një marrëveshje
Donald Trump është duke udhëtuar për t'u kthyer në SHBA nga samiti i NATO-s në Ankara.
Duke folur me gazetarët në bordin e Air Force One, presidenti amerikan tha se udhëheqja iraniane e kishte telefonuar dhe kishte treguar se donin të bënin një marrëveshje.
"Ata telefonuan pak më parë. Ata duan shumë të bëjnë një marrëveshje", tha ai.
Komentet e Trump vijnë pasi ushtria amerikane goditi më shumë se 90 objektiva në Iran mbrëmë.
I pyetur për sulmet, ai tha se "ishte vërtet hakmarrje", transmeton Telegrafi.
Trump bëri një ndalesë të shkurtër në Mbretërinë e Bashkuar gjatë rrugës për në shtëpi nga samiti i NATO-s mbrëmë, por mohoi se frika e sigurisë qëndronte pas vendimit.
Presidenti ndërroi aeroplanë në Mildenhall në Suffolk, duke vazhduar udhëtimin e tij për në shtëpi nga Ankaraja me Air Force One të ri që i ishte dhënë nga Katari.
I pyetur nga gazetarët pasi rifilloi udhëtimin nëse ishte në dijeni të kërcënimeve të besueshme ndaj aeroplanit, Trump tha: "Kam një kërcënim gjatë gjithë kohës. Unë jam numri një në listën e tyre". /Telegrafi/