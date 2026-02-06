Shpërthim në një xhami në Pakistan, të paktën 15 të vdekur
Të paktën 15 persona kanë humbur jetën, ndërsa mbi 80 të tjerë kanë mbetur të plagosur pas një shpërthimi të fuqishëm që ndodhi në një xhami në kryeqytetin e Pakistanit, Islamabad, konfirmuan zyrtarët lokalë.
Ky incident tragjik ka tronditur qytetin dhe ka shkaktuar panik mes banorëve, raporton aljazeera.
Shpërthimi ndodhi në Imambargah, një vend i rëndësishëm fetar që përdoret nga myslimanët shiitë, i vendosur në zonën Shehzad Town të Islamabadi.
Gazeta lokale Dawn raportoi se menjëherë pas shpërthimit, autoritetet filluan operacione kërkimi dhe shpëtimi për të nxjerrë nga rrënojat të mbijetuarit dhe për të ofruar ndihmë të shpejtë mjekësore të plagosurve.
Të plagosurit janë transportuar urgjentisht në spitale për trajtim, ndërsa policia ende nuk ka konfirmuar shkakun e saktë të shpërthimit. Megjithatë, autoritetet dyshojnë se mund të ketë qenë një sulm vetëvrasës.
Ngjarja ka ngritur shqetësime për sigurinë e objekteve fetare në Islamabad dhe ka bërë që autoritetet të shtojnë masat e sigurisë në vendet publike dhe në vendet e kultit.
Imambargah, si vend fetar i përdorur nga komuniteti shiit, ka qenë më parë objekt i sulmeve, duke e bërë këtë incident veçanërisht shqetësues për besimtarët dhe autoritetet lokale. /Telegrafi/