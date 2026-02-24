Shpërthim në Moskë - vritet një oficer policie, plagosen dy të tjerë
Një burrë shpërtheu një pajisje pranë një makine patrullimi policie në qendër të Moskës herët të martën, duke vrarë një oficer dhe duke plagosur dy të tjerë, tha ministria e brendshme ruse.
Shpërthimi ndodhi menjëherë pas mesnatës në sheshin e stacionit hekurudhor Savyolovsky, sipas deklaratës së ministrisë në Telegram.
Stacioni Savyolovsky, në veri të Moskës, është një nga qendrat kryesore hekurudhore të kryeqytetit, shkruan The Guardian, përcjell Telegrafi.
Sulmuesi iu afrua oficerëve të policisë së trafikut që ishin ulur në automjetin e tyre të patrullimit dhe më pas një pajisje shpërtheu, tha deklarata, duke shtuar se sulmuesi vdiq në vendngjarje.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve të Rusisë Tass, makina e patrullimit e synuar u dëmtua rëndë, por nuk u përfshi nga flakët.
Mediat lokale publikuan imazhe që tregonin një automjet policie me xhama të thyer pranë binarëve hekurudhorë.
Zona u rrethua nga policia dhe disa ambulanca u dërguan në vendngjarje.
🚨 Explosion near Savyolovsky Station in Moscow — bomber and police officer killed
An unidentified man detonated an explosive device next to a traffic police vehicle with officers inside in Moscow. The incident occurred around midnight near Savyolovsky railway station — the man… pic.twitter.com/vcwFbWtjGH
— NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2026
Ministria fillimisht tha se autori i krimit ishte arratisur. Pak minuta më vonë, tha se burri u gjet i vdekur në vendngjarje pasi inspektoi vendin e ngjarjes dhe shqyrtoi pamjet e sigurisë.
Autoritetet nuk dhanë detaje të menjëhershme rreth eksplozivit apo motivit të sulmuesit.
Komiteti hetimor i Rusisë, i cili heton krimet e rënda, tregoi se kishte hapur një çështje për tentativë vrasjeje të një oficeri të zbatimit të ligjit dhe për posedim të paligjshëm të pajisjeve shpërthyese.
Kujtojmë se ka pasur një sërë vrasjesh të zyrtarëve të ushtrisë ruse në tokën ruse gjatë luftës katërvjeçare të Moskës kundër Ukrainës.
Më parë këtë muaj, një oficer i lartë i inteligjencës ushtarake ruse u qëllua disa herë dhe u plagos në një sulm për të cilin Moska fajësoi Kievin. /Telegrafi/