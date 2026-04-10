Shpërthim i fortë në një restorant në Mynih, nisin hetimet
Një restorant izraelit në Mynih u shënjestrua në një sulm të dyshuar antisemit, ndërsa policia po heton për autorët e paidentifikuar dhe motivin e tyre.
Dëshmitarët raportuan se dëgjuan tre shpërthime të forta.
Sipas policisë, persona të panjohur hodhën pajisje piroteknike në zonën e ngrënies së restorantit Eclipse.
Lloji i saktë i pajisjes është ende duke u ekzaminuar nga ekspertët mjeko-ligjorë.
Sulmi i dyshuar për zjarrvënie shkaktoi dëme prej disa mijëra eurosh. Askush nuk u lëndua pasi ambientet ishin bosh në kohën e incidentit.
Dy dritare të përparme u thyen dhe një e tretë u dëmtua.
Motivi mbetet i paqartë. Një kërkim i menjëhershëm për të dyshuarit nuk dha asnjë rezultat.
Raportohet se policia kriminale e Mynihut ka marrë përsipër hetimin, duke përfshirë edhe Andreas Franck, komisionerin e antisemitizmit të sistemit të drejtësisë bavarez.
Restoranti tha se nuk kishte marrë kërcënime të mëparshme. Megjithatë, pronari Grigori Dratva sugjeroi një motiv të mundshëm politik.
“Nuk duam të bëjmë akuza, por ne jemi një restorant i dukshëm izraelit, kështu që supozimi është i qartë”, tha ai.
Pavarësisht sulmit, restoranti planifikon të rihapet. /Telegrafi/