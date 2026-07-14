Shpërthen tuberkulozi në burgun federal të emigracionit në Kolorado, sëmuren 12 të burgosur
Të paktën 12 persona të ndaluar në një burg federal emigracioni në Kolorado janë prekur nga tuberkulozi ditët e fundit dhe dhjetëra të tjerë thuhet se janë vendosur në karantinë.
Një i paraburgosur dha një përshkrim të detajuar të zhvillimeve brenda qendrës së trazuar gjatë ditëve të fundit.
Ai tha se të 88 personat me të cilët është i ndaluar u testuan të shtunën, me 12 raste pozitive që u rikthyen, nga një rast i vetëm tre ditë më parë.
Sipas tij, në vend që t’i ndanin të infektuarit, rojet i mbajtën së bashku me ata që nuk ishin të sëmurë, dhe të gjithë grupit iu tha se duhet të qëndronin në karantinë për të paktën një javë.
Për ta përkeqësuar situatën, tha i paraburgosuri, kondicioneri u prish të dielën dhe stafi shpërndau ventilatorë elektrikë.
Nuk dihet se sa njerëz janë të burgosur në qendër, e cila ka një kapacitet të publikuar prej 1,532 personash.
I paraburgosuri tha se nuk ishte në dijeni nëse ndonjë nga grupet e tjera të të paraburgosurve ishte testuar ose kishte dhënë ndonjë rezultat pozitiv.
Ai e përshkroi situatën brenda si “të pakëndshme”, por tha se kishte parë disa nga të burgosurit e tjerë duke marrë ilaçe në mëngjes dhe pasdite.
Infeksionet e raportuara janë të fundit në një seri shqetësimesh shëndetësore në burgun e emigracionit në Kolorado.
Pati një tjetër shpërthim të dukshëm të tuberkulozit në prill të vitit të kaluar, sipas një padie të ngritur nga një numër politikanësh demokratë që kërkonin më shumë transparencë nga administrata Trump mbi vdekjet dhe sëmundjet në qendrat federale të paraburgimit. /Telegrafi/