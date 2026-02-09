Shpërthen fruthi në SHBA, autoritetet bëjnë thirrje për vaksinim
Një zyrtar i lartë i shëndetësisë në SHBA u bëri thirrje njerëzve të vaksinohen kundër fruthit në një kohë shpërthimesh në disa shtete.
“Merrni vaksinën, ju lutem”, tha Dr. Mehmet Oz , administratori i Qendrave për Shërbimet Medicare dhe Medicaid.
“Ne kemi një zgjidhje për problemin tonë”, shtoi ai.
Oz, një kirurg zemre, mbrojti disa rekomandime federale për vaksinat të rishikuara së fundmi, si dhe komentet e kaluara nga presidenti Donald Trump dhe shefi i shëndetësisë së vendit, Robert F. Kennedy Jr., në lidhje me efikasitetin e vaksinave.
Nga Oz, pati një mesazh të qartë mbi fruthin.
“Jo të gjitha sëmundjet janë po aq të rrezikshme dhe jo të gjithë njerëzit janë po aq të ndjeshëm ndaj këtyre sëmundjeve”, tha ai në emisionin “State of the Union” të CNN-së.
“Por fruthi është një sëmundje kundër së cilës duhet të vaksinoheni”, vazhdoi ai.
Një shpërthim në Karolinën e Jugut me qindra raste ka tejkaluar numrin e rasteve të regjistruara në shpërthimin e vitit 2025 në Teksas, dhe ka edhe një në kufirin Utah-Arizona.
Shumë shtete të tjera kanë pasur raste të konfirmuara këtë vit.
Shpërthimet kanë prekur kryesisht fëmijët dhe kanë ndodhur ndërsa ekspertët e sëmundjeve infektive paralajmërojnë se mosbesimi në rritje i publikut ndaj vaksinave në përgjithësi mund të kontribuojë në përhapjen e një sëmundjeje që dikur shpallet e zhdukur nga zyrtarët e shëndetit publik.
I pyetur në intervistën televizive nëse njerëzit duhet të kenë frikë nga fruthi, Oz u përgjigj: "Oh, sigurisht".
Ai tha se Medicare dhe Medicaid do të vazhdojnë të mbulojnë vaksinën kundër fruthit si pjesë të programeve të sigurimeve.
“Nuk do të ketë kurrë pengesë për amerikanët që të kenë akses në vaksinën kundër fruthit”, tha Oz.
Sipas të dhënave federale, normat e vaksinimit në SHBA kanë rënë.
Në të njëjtën kohë, normat e sëmundjeve që mund të mbrohen me vaksina, të tilla si fruthi dhe kolla, po rriten në të gjithë vendin. /Telegrafi/