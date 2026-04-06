Shpërthen fruthi në Bangladesh, më shumë se 100 persona vdesin brenda një muaji
Bangladeshi ka nisur një fushatë vaksinimi emergjent pasi një shpërthim i fruthit që po përhapet me shpejtësi dyshohet se ka vrarë më shumë se 100 persona, kryesisht fëmijë, në atë që mund të jetë vala më vdekjeprurëse e sëmundjes në vend në historinë e kohëve të fundit.
Fushata, e cila filloi të dielën, vjen në mes të më shumë se 7,500 rasteve të dyshuara të fruthit që nga 15 marsi, sipas të dhënave të ministrisë së shëndetësisë.
Më shumë se 900 nga këto raste janë konfirmuar - një rritje e ndjeshme nga viti 2025, kur u regjistruan vetëm 125 raste të fruthit gjatë gjithë vitit.
Ndërsa Bangladeshi ka vaksinuar prej kohësh fëmijët kundër sëmundjes shumë ngjitëse, shpërthimi i fundit ka nxjerrë në pah boshllëqe në programin e tij, duke ngritur shqetësime.
"Vaksinat janë themelore për mbijetesën e fëmijëve", tha Rana Flowers, përfaqësuesja e UNICEF-it në Bangladesh, duke shtuar se shpërthimi aktual i fruthit "po i vë mijëra fëmijë, veçanërisht më të vegjlit dhe më të prekshmit, në rrezik serioz".
Pse ka rritje të rasteve të fruthit në Bangladesh?
Në Bangladesh, një komb me 170 milionë banorë, vaksinat rutinë kundër fruthit u jepen fëmijëve që në moshën nëntë muajsh.
Por Shahriar Sajjad, zëvendësdrejtor i Departamentit të Shëndetësisë, tha se rreth një e treta e të infektuarve në shpërthimin e fundit ishin nën nëntë muajsh.
Infeksionet e këtyre foshnjave të vogla "të cilat ende nuk janë të përshtatshme për vaksinim rutinë, janë veçanërisht alarmante", sipas Flowers.
Përveç vaksinimeve rutinë, Bangladeshi zhvillon fushata të veçanta vaksinimi kundër fruthit çdo katër vjet.
Por këto fushata nuk kanë shkuar sipas planit.
Nuk ka pasur fushata të veçanta vaksinimi kundër fruthit që nga viti 2020, së pari për shkak të Covid-it dhe pastaj për shkak të "situatës politike". /Telegrafi/