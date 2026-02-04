Shpërthen bateria në gojën e një burri në Indi, shpëton për pak nga vdekja
Një ngjarje e pazakontë dhe e rrezikshme është regjistruar në Indi, ku një burrë pësoi lëndime të rënda pasi një bateri shpërtheu brenda gojës së tij.
Sipas raportimeve lokale, incidenti ndodhi teksa burri po qëndronte në një dyqan dhe po kalonte kohën.
Në rrethana ende të paqarta, ai kafshoi një bateri, duke shkaktuar menjëherë një reagim të dhunshëm. Bateria shpërtheu dhe mori flakë brenda gojës së tij, duke i shkaktuar djegie serioze.
I lënduari u transportua me urgjencë në spital, ku mori ndihmën mjekësore të nevojshme. Burimet bëjnë me dije se gjendja e tij është stabilizuar dhe se ai i shpëtoi për pak pasojave fatale.
Autoritetet kanë përdorur rastin për të apeluar për kujdes maksimal në përdorimin dhe trajtimin e baterive, duke theksuar se ato përmbajnë substanca shumë të rrezikshme dhe nuk duhet të manipulohen në asnjë rrethanë.
Ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale, ku përdoruesit e kanë cilësuar incidentin si një shembull ekstrem të pakujdesisë njerëzore. /Telegrafi/