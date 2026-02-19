Shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në vitin 2024, ish-presidenti i Koresë së Jugut dënohet me burgim të përjetshëm
Një gjykatë e Koresë së Jugut ka dënuar ish-presidentin Yoon Suk Yeol me burgim të përjetshëm, pasi ai vendosi gjendjen ushtarake në vend në vitin 2024.
Yoon u shpall fajtor për abuzim me autoritetin dhe organizim të një kryengritjeje, që rrjedh nga oferta e tij për gjendjen ushtarake në dhjetor 2024, në një rast që nënkuptonte se ai përballej edhe me dënimin me vdekje.
Yoon, një konservator i vendosur, e kishte mbrojtur dekretin e tij si të nevojshëm për të ndaluar liberalët, të cilët ai i përshkroi si forca "anti-shtetërore", nga pengimi i agjendës së tij me shumicën e tyre legjislative.
Rregullorja e emergjencës shkaktoi një krizë politike kombëtare, transmeton Telegrafi.
Prokurorët kërkuan dënimin me vdekje në janar, duke thënë se "ligji i tij jokushtetues dhe i paligjshëm i emergjencës ushtarake, minoi funksionin e Asamblesë Kombëtare dhe Komisionit Zgjedhor duke shkatërruar në fakt rendin kushtetues liberal demokratik".
Gjykata gjithashtu shpalli fajtor dhe dënoi disa ish-zyrtarë ushtarakë dhe policorë të përfshirë në zbatimin e dekretit të gjendjes së jashtëzakonshme.
Ish-ministri i Mbrojtjes, Kim Yong Hyun mori një dënim me 30 vjet burg për rolin e tij qendror në planifikimin e masës dhe mobilizimin e ushtrisë.