Shoferi i kamionit nga Maqedonia ndërron jetë në një aksident të rëndë në Kroaci
Një shtetas i Maqedonisë së Veriut, shofer kamioni, ka ndërruar jetë në një aksident në autostradën Bregana - Zagreb. Aksidenti ndodhi dje pak pas orës 14:00, kur një kamion u përplas me mbrojtëset anësore, goditi një linjë elektrike dhe u përfshi nga flakët, njoftoi Departamenti i Policisë Brod-Posavina.
Aksidenti ndodhi pranë Sredancit në drejtim të Breganës, dhe policia denoncim për një zjarr në një automjet me një person brenda.
Sipas informacioneve jozyrtare, shoferi ishte bllokuar në automjet dhe nuk mundi të dilte, pas së cilës vdiq. Sipas mediave kroate, personi në fjalë është një shtetas i Maqedonisë së Veriut.
Të gjitha shërbimet e emergjencës kanë mbërritur në vendngjarje, ndërsa hetim është duke u zhvilluar për të përcaktuar shkakun e saktë të aksidentit.