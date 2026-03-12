Shoferi i dehur godet automjetin e policisë, lëndohen tre persona
Tre pasagjerë në një makinë policie u lënduan pasi një shofer i dehur i përplasi ata me një Ford në fshatin Batincë të Shkupit.
Siç raportoi policia, mbrëmë rreth orës 21:05, SPB Shkup mori një denoncim se në fshatin Batincë të Shkupit kishte ndodhur një aksident trafiku midis një automjeti pasagjerësh Ford me targa të Shkupit, të drejtuar nga A.N. (41) nga Shkupi, dhe një automjeti pasagjerësh Skoda, në pronësi të Ministrisë së Punëve Brendshme, e drejtuar nga I.M. (34) nga Shkupi.
"Në aksident lëndime trupore pësuan shoferi i automjetit Skoda dhe dy pasagjerë të tij nga Shkupi, të cilët u trajtuan në Kompleksin e Klinikave Nënë Tereza në Shkup. Inspektim u krye nga një ekip inspektimi nga SPB Shkup, pas së cilës shoferi A.N. kishte nivel alkooli në gjak prej 0.91 promil dhe u dërgua në stacion policor me udhëzim të prokurorit publik", njoftoi policia.
Gjithashtu thonë se pas dokumentimit të plotë të rastit, do të ngrihet një raport përkatës.