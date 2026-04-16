Shmangni këto ushqime kur jeni të sëmurë
Kur ndiheni keq, keni ftohje, grip ose probleme me tretjen, shpesh merrni shumë këshilla se çfarë të hani për t'ju ndihmuar të shëroheni më shpejt. Megjithatë, jo të gjitha ushqimet janë të mira në këto kohë.
Disa ushqime që përndryshe janë të shëndetshme mund të përkeqësojnë simptomat dhe ta bëjnë shërimin më të vështirë. Ja disa ushqime që duhen shmangur dhe çfarë duhet të hani në vend të tyre.
Shmangni arrat dhe brokolin. Ndërsa janë ushqyese, ato janë të pasura me yndyrë dhe fibra, të cilat mund të ushtrojnë një ngarkesë shtesë në sistemin tretës kur trupi dobësohet. Në vend të kësaj, hani speca të kuq dhe kërpudha. Specat e kuq janë të pasur me vitaminë C dhe antioksidantë të fuqishëm, ndërsa kërpudhat ndihmojnë sistemin imunitar.
Shmangni perimet e forta dhe frutat agrume pasi ato mund ta irritojnë më tej fytin. Zgjidhni vezët dhe mjaltin në vend të tyre. Vezët janë të lehta për t’u gëlltitur dhe përmbajnë vitamina dhe minerale që forcojnë imunitetin, ndërsa mjalti lehtëson irritimet dhe mund të zvogëlojë kollën.
Shmangni produktet e qumështit dhe fasulet, pasi ato mund ta ngarkojnë më tej sistemin tretës dhe të përkeqësojnë simptomat. Zgjidhni në vend të tyre bollgur, oriz të bardhë dhe banane. Bollguri dhe orizi janë të butë për stomakun dhe ndihmojnë në rregullimin e jashtëqitjes, ndërsa bananet plotësojnë kaliumin e humbur dhe nxisin ekuilibrin e baktereve të mira në zorrë.