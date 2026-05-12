Shkencëtarët zbulojnë mekanizmin e fshehur që kontrollon sheqerin e depozituar në trup
Studiuesit kanë zbuluar një mënyrë të panjohur se si trupi rregullon glikogjenin, formën e depozituar të sheqerit, duke hapur mundësi të reja për trajtimin e diabetit dhe sëmundjeve të lidhura me të
Studiuesit e Walter and Eliza Hall Institute, WEHI, kanë zbuluar një proces të papritur biologjik që mund t’i mundësojë trupit të kontrollojë drejtpërdrejt sheqerin e depozituar. Ky zbulim sfidon njohuritë e deritashme mbi biologjinë dhe mund të hapë drejtime të reja për trajtimin e sëmundjeve që lidhen me grumbullimin e tepërt të sheqerit.
Studimi, i publikuar në revistën shkencore Nature, përshkruan një mënyrë të mundshme për uljen e drejtpërdrejtë të glikogjenit, formës në të cilën trupi e ruan sheqerin, kryesisht në mëlçi dhe muskuj.
Sipas studiuesve, rezultatet mund të kenë rëndësi për personat me sëmundje që lidhen me grumbullimin e tepërt të sheqerit, përfshirë diabetin, sëmundjet e zemrës dhe disa çrregullime të rralla për të cilat ende mungojnë trajtime efektive.
Çfarë zbuluan shkencëtarët
Shkencëtarët zbuluan se glikogjeni mund të rregullohet drejtpërdrejt nga ubiquitin, një proteinë që njihet kryesisht për rolin e saj në shënimin e proteinave të dëmtuara, në mënyrë që ato të riciklohen ose të largohen nga qeliza.
Ky është studimi i parë që tregon se ubiquitin mund të rregullojë glikogjenin te njerëzit, duke përmbysur më shumë se pesë dekada të kuptimit klasik të këtij procesi biologjik.
Pas konsumimit të sheqerit, trupi e shndërron tepricën në glikogjen. Ky proces është studiuar për breza të tërë dhe për shumë kohë është konsideruar si i kuptuar plotësisht.
Prof. David Komander, bashkautor i studimit dhe udhëheqës i Divizionit të Sinjalizimit të Ubiquitin në WEHI, tha se gjetjet e zgjerojnë në mënyrë themelore njohurinë aktuale për biologjinë.
Sipas tij, është shumë e mundshme që librat e biologjisë të duhet të përditësohen pas këtij zbulimi, sepse është identifikuar një rrugë e dytë përmes së cilës glikogjeni mund të rregullohet drejtpërdrejt, me gjasë sipas nevojës së organizmit, transmeton Telegrafi.
Pse është i rëndësishëm glikogjeni
Sëmundjet e ruajtjes së glikogjenit janë çrregullime të rralla të trashëguara, në të cilat trupi nuk arrin ta prodhojë ose ta shpërbëjë si duhet glikogjenin. Shumë prej këtyre sëmundjeve ende nuk kanë mundësi të mira trajtimi.
Grumbullimi i tepërt i glikogjenit lidhet edhe me probleme më të shpeshta shëndetësore, si diabeti, obeziteti, sëmundjet e mëlçisë dhe sëmundjet e zemrës.
Sipas Prof. Komander, barnat e reja, si Ozempic, po e ndryshojnë mënyrën se si kontrollohet sheqeri në gjak, por veprojnë në mënyrë të tërthortë, përmes rregullimit hormonal. Ndërsa pa mundësinë për të rregulluar vetë glikogjenin, është e vështirë të luftohet grumbullimi i tij, që është shkaku bazë i shumë sëmundjeve.
Roli i papritur i ubiquitin
Ubiquitin njihet si një molekulë që lidhet me proteinat për të ndihmuar qelizën të identifikojë dhe largojë materialin e dëmtuar. Por glikogjeni nuk është proteinë, është sheqer.
Megjithatë, studiuesit zbuluan se ubiquitin mund të lidhet edhe me sheqernat, si në modele shtazore, ashtu edhe në qelizat njerëzore.
Dr. Simon Cobbold, bashkautor i studimit, tha se zbulimi tregon një rol të anashkaluar të ubiquitin, një molekulë që, sipas tij, ka punuar në heshtje në sfond për ta mbajtur organizmin gjallë.
Zbulimi u mundësua falë një teknike të avancuar të quajtur NoPro-clipping, e zhvilluar për katër vjet nga Dr. Cobbold, Prof. Komander dhe autori i parë i studimit, Marco Jochem.
Kjo metodë u lejon shkencëtarëve të studiojnë ubiquitin në detaje shumë më të mëdha dhe, për herë të parë, të zbulojnë ngjarje të ubiquitinimit që nuk lidhen me proteinat, duke përdorur spektrometrinë e masës.
Çfarë ndodh gjatë agjërimit
Në një nga gjetjet më të rëndësishme, studiuesit përdorën NoPro-clipping për të parë se si ubiquitin lidhet me glikogjenin në mëlçinë e minjve gjatë ushqyerjes dhe agjërimit.
Kur minjtë hynë në gjendje agjërimi dhe kishin nevojë për energji, nivelet e glikogjenit ranë. Në të njëjtën kohë, shenjat e ubiquitin u rritën, ndërsa glikogjeni po zbërthehej.
Kjo sugjeron se lidhja e ubiquitin me sheqerin mund të ndihmojë në rregullimin e shpërbërjes së glikogjenit.
Studiuesit gjithashtu treguan se shtimi i shënjimit të glikogjenit nga ubiquitin uli nivelet e tij brenda qelizave.
Nëse këto rezultate konfirmohen më tej te kafshët dhe njerëzit, zbulimi mund të çojë drejt qasjeve krejtësisht të reja për trajtimin e sëmundjeve që lidhen me metabolizmin e sheqerit. /Telegrafi/