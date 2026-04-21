Ka përfunduar xhiro e 33-të në elitën e futbollit italian Serie A.

Ylber Ramadani ka zhvilluar një ndeshje fantastike ndaj Fiorentinës në barazimin e Lecces 1-1.

Mesfushori shqiptar ishte më i miri në fushë për Leccen që mori një barazim me shumë vlera.

Kjo ka bërë që ai të futet në formacionin e javës nga SofaScore në Serie A.

Ramadani mori notën 8.0, derisa përveç tij në mesfushë janë edhe Fagioli, Nico Paz, Nicolo Barella, Adrien Rabiot e Strefezza.

Në sulm është Nzola, ndërsa mbrojtja përbëhet nga Hermoso, De Vrij e Kelly.


