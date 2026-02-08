Gjobiten 15 shitës ilegalë për shitje të rrezikshme të mishit në tregun e automjeteve në Prishtinë
Inspektorati i Komunës së Prishtinës, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUVK), ka ndërmarrë një aksion të gjerë që në orët e hershme të mëngjesit për largimin e shitësve ambulantë nga hapësira publike në tregun e automjeteve që mbahet çdo të diel, duke gjobitur 15 shitës ilegal, që shesin shpezë dhe bagëti të vogla.
AUVK së bashku me drejtorinë e Inspektoratit të komunës së Prishtinës, e kanë cilësuar një veprim të tillë rrezik serioz për shëndetin publik, ku shitësit ilegal në mënyrë brutale therin shpezët dhe i shesin në atë mënyrë.
Drejtori i Inspektoratit, Bekim Brestovci tha se kjo pjesë e hapësirës publike nuk është e destinuar për shitje të tilla, ku edhe ka mundur të shpërndahen infeksione të ndryshme.
Brestovci ka bërë të ditur se kjo hapësirë nga sot, në asnjë formë nuk do të jetë e destinuar për treg siç ka qenë çdo të diel.
“Inspekcioni i kryeqytetit po punon me një plan operativ në zhdukjen e disa dukurive negative të cilat i kemi në kryeqytet. Njëra prej tyre natyrisht është edhe shfrytëzimi i kësaj hapësire publike, ndryshe që njihet rruga mbrapa tregut të automjeteve.. Bëhet fjalë për një rrugë, për një hapësirë publike e cila në asnjë formë nuk është e destinuar për shitje të tilla. Kemi pasur edhe një gjendje tepër katastrofike, sepse përveç që është bërë shitja e shpezëve dhe bagëtive të vogla, këtu njëkohësisht është bërë edhe therja e tyre, gjë që ka çuar natyrisht pastaj edhe në një pamje tepër të keqe, po edhe të një dukurie e cila mund të kishte pasur edhe shpërndarje të infeksioneve të ndryshme”, tha Brestovci.
Ai shtoi se kjo hapësirë tani e tutje në asnjë formë, në asnjë mënyrë dhe në asnjë periudhë kohore më nuk do të jetë e destinuar për treg, siç është përdorur deri më tani.
“Këta duhet t'i drejtohen komunës, është Drejtoria e Shërbimeve Publike, pastaj drejtori kompetente e cila merret me destinimin dhe dhënien në shfrytëzim të hapësirave publike”, tha ai.
Ndërkohë, kryeinspektori i Inspektoratit, Alban Ymeri tha se janë shqiptuar 15 gjoba me shumë 100 euro, për ata që nuk iu janë përfillur urdhrit të inspektorëve.
Ymeri bëri të ditur se aksioni do të vazhdojë, deri në momentin që shitësit ilegal vetëdijesohen.
“Kemi inspektuar komplet hapësirat këtu përreth tregut, ku të gjithë shitësit të cilët kanë tentuar të shesin ilegalisht janë larguar. Ndaj të njëjtëve është marrë edhe masa ndëshkuese konform rregulloreve dhe ligjeve në fuqi. Aksioni është duke vazhduar, derisa të vetëdijesohen gjithë shitësit ilegalë.. Diku rreth 15 gjoba janë shqiptuar deri tani nga ana e inspektoratit tonë. Shumica e kanë mirëpritur vendimin tonë dhe kanë filluar të largohen, ndërsa ata që nuk i janë përfillur urdhrit e inspektorëve, është marrë masa ndaj tyre, 100 euro, për secilin që është has duke tregtuar ilegalisht”, tha Ymeri.
Nga ana e AVUK-ut, shefi i zyrës për informim, Muharrem Shahini shtoi se blerja e shpezëve nga qytetarët në atë mënyrë janë të dëmshme për shëndetin, të pakontrolluara dhe anti-higjenike.
Shahini theksoi se ky aksion nuk do të vlej vetëm për Komunën e Prishtinës por në të gjitha komunat e vendit.
“Në mënyrën më brutale mund të them, theren, shiten, keqtrajtohen në këtë pjesë të qytetit të Prishtinës. Me këtë rast ne e kemi marrë edhe këtë, këtë vendim. Si agjencion dhe si institucion i cili kujdeset për shëndetin e qytetarëve të Kosovës sa i përket konsumimit të ushqimeve, mishrave dhe gjitha ushqimeve të tjera, atëherë ne edhe e kemi konstatuar që është e dëmshme për shëndetin. Njëkohësisht janë të pakontrolluara, mënyra se si theren, mënyra se si trajtohen është jo vetëm brutale po është anti-higjienike”, shtoi Shahini.
Shahini shtoi se me shitjen në një ambient të hapur mish apo ushqime të tjera është e palejueshme.
“Kjo nuk vlen vetëm për komunën e Prishtinës, ky aksion do të zgjerohet edhe në komuna të tjera dhe nuk do të lejohet në mënyrë absolute qytetarët të konsumojnë ushqimin nëpër tregje të tilla”, tha ai.
Shitësit ilegal, që kishin ardhur nga komuna të ndryshme të Kosovës, nuk ishin të pajtimit që t’u mos u lejohet të shesin produktet e tyre.
Të njëjtit si shenjë proteste qëndruan në rrugë, para Policisë së Kosovës.
Përndryshe, sipas Brestovcit, për dhënie të shfrytëzimit të hapësirave publike, shitësit ilegal duhet t’i drejtohen drejtorisë së Shërbimeve Publike