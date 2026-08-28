Reshje të dendura shiu goditën disa pjesë të Stambollit sot, pas një paralajmërimi nga Drejtoria e Përgjithshme e Meteorologjisë.

Shiu preku zonat e Şila, Sultanbeyli, Maltepe dhe ishujt në anën anatoliane të qytetit, ndërsa reshjet e dendura të shiut dhe uji në rrugë e vështirësuan trafikun.

10 persona u plagosën në dy aksidente trafiku të shkaktuara nga shirat e rrëmbyeshëm.

Në Esenjurt, 11 automjete u përfshinë në një përplasje zinxhir, dhe gjashtë persona u plagosën.

Në Uskudar, në zonën Uzuncayir, katër persona u plagosën në një përplasje midis tre automjeteve.

Policia, shërbimet mjekësore dhe zjarrfikësit u dërguan në vendin e aksidentit.

Të lënduarve iu dha ndihma e parë, pas së cilës u transportuan në spitalet aty pranë.

Aksidente trafiku me dëme materiale u regjistruan edhe në pjesë të tjera të Stambollit.

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