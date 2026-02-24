Shirat e rrëmbyeshëm përmbytën kampet e palestinezëve të zhvendosur në Gaza, duke përkeqësuar krizën humanitare
Shirat e rrëmbyeshëm përmbytën tendat që strehonin palestinezët e zhvendosur në të gjithë Gazën të martën në stuhinë e parë dimërore që goditi territorin që nga fillimi i muajit të shenjtë mysliman të Ramazanit, duke përkeqësuar një krizë humanitare tashmë të rëndë mes kufizimeve izraelite në furnizimin me strehim, thanë zyrtarët dhe dëshmitarët.
Moti solli shi dhe temperatura në rënie në Gaza të hënën dhe pritej të lehtësohej deri të martën në mbrëmje, tha meteorologu Laith Al-Alami në një postim në Facebook.
Mbrojtja Civile e Gazës tha se ekipet e saj morën thirrje të shumta për ndihmë gjatë natës duke raportuar kampe të përmbytura dhe zhvendosje të shkaktuara nga reshjet e rrëmbyeshme.
Ekipet e shpëtimit shpëtuan disa familje pasi ujërat përmbytën tendat e tyre në zonën al Mawasi në perëndim të Khan Younis në Gazën jugore, tha agjencia.
Dëshmitarët thanë se uji i shiut përmbyti edhe tendat në perëndim të qytetit të Gazës, veçanërisht në lagjen al Rimal dhe pranë zonës së portit.
Që nga dhjetori, një seri stuhish dimërore kanë përmbytur ose rrëzuar dhjetëra mijëra tenda dhe kanë shkaktuar shembjen e ndërtesave tashmë të dëmtuara, të goditura më parë nga sulmet izraelite, duke vrarë dhe plagosur dhjetëra palestinezë. Disa vdiqën nga ekspozimi ndaj të ftohtit ekstrem.
Rreth 1.9 milion nga 2.4 milionë banorët e Gazës mbeten të zhvendosur dhe jetojnë në tenda të vjetra, pa gjërat elementare pasi Izraeli shkatërroi shtëpitë e tyre gjatë luftës.
Edhe pse një marrëveshje armëpushimi hyri në fuqi më 10 tetor 2025, kushtet e jetesës nuk janë përmirësuar ndjeshëm, me Izraelin që vazhdon të bllokojë hyrjen e dërgesave të ndihmave dhe materialeve të strehimit, duke përfshirë tendat dhe “shtëpitë” e lëvizshme.
Izraeli nisi luftën e tij në Gaza në tetor 2023, duke vrarë më shumë se 72,000 palestinezë, duke plagosur mbi 171,000 dhe duke shkatërruar infrastrukturën civile. /Telegrafi/