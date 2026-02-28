“Shi” fishekzjarrësh dhe molotovësh, momenti kur protestuesit e PD i vënë flakën vilës së Enver Hoxhës
Kanë dalë detaje të reja pas sulmit me molotov ndaj ish-vilës së diktatorit Enver Hoxha në zonën e ish-Bllokut.
Protestuesit e opozitës e kanë sulmuar godinën me një breshëri molotovësh, 54 të tillë, ndërkohë që zjarri në godinë është shuar brenda pak minutash.
Policia u përgjigj me ujë dhe gaz lotsjellës, në mënyrë që t’i shpërndanin ata.
Raportohet se brenda vilës ndodheshin 25 persona, shtetas të huaj, shumica prej tyre amerikanë.
Ata janë nxjerrë nga godina nga ana tjetër e objektit falë ndërhyrjes së shpejtë të zjarrfikësve
Top Lajme
Jobs
Real Estate