Parashikimi i motit në Shqipëri
Të shtunën moti parashikohet i paqëndrueshëm me vranësira në të gjithë territorin për pjesën më të madhe të ditës.
Reshjet do të vijojnë për të gjithë ditën, me intensitet të ulët, por me ndërprerje.
Pritet edhe breshër, veçanërisht në zonat kodrinore dhe malore. Reshjet pritet të mbarojnë gjatë pasdites dhe në mbrëmje pritet që intensiteti të bie.
Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 m/s, e cila përgjatë vijës bregdetare dhe lugina pritet të fitojë shpejtësi deri në 14 m/s.
Deti – Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forcës 2-3 ballë.