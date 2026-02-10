Shfaqet sëmundja e zgjebes tek ushtarët e Maqedonisë, URMV: Është sjellë nga jashtë
Dy raste të reja me zgjebe janë regjistruar midis ushtarëve profesionistë të Maqedonisë së Veriut në kazermën e Velesit, duke e çuar numrin e të infektuarve në katër.
Nga Ushtria e RMV-së (URMV) thonë se sëmundja nuk ka origjinën nga kazerma, por është sjellë nga jashtë.
Sipas epidemiologëve, ushtarët e infektuar janë dërguar për trajtim në shtëpi, dhe personat e tjerë nuk janë vendosur në izolim, dhe ndërkohë, situata me ushtarët e mbetur po monitorohet nga afër dhe trajtohet në përputhje me rekomandimet e epidemiologëve.
"Ushtarët e sëmurë në kazermën e Velesit janë dërguar për trajtim në shtëpi. Pjesa tjetër është në gjendje të mirë dhe pa simptoma të sëmundjes. Tek katër studentë të kursit të ushtarëve profesionalë në kazermën e Velesit është konfirmuar zgjebe", thotë nënkolonelja Larisa Oranska, epidemiologe në Qendrën Mjekësore Ushtarake, duke treguar se janë marrë të gjitha masat e nevojshme dhe gjendja e studentëve të mbetur që ndjekin kursin po monitorohet.
Rasti i parë, thotë ajo, u raportua të enjten e kaluar, pas së cilës u morën të gjitha masat parandaluese.
Personi i diagnostikuar u referua menjëherë te një specialist dhe për trajtim në shtëpi, i ndjekur nga masa shtesë parandaluese.
"Ne kryejmë masa parandaluese rregullisht sipas planit tonë mujor. Dhe sipas indikacionit, si tani, kryejmë edhe mbikëqyrje të jashtëzakonshme", thotë ajo.