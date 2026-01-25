Shëndeti mendor në fokus: Radio Dukagjini filloi seri të re emisionesh
Radio Dukagjini dhe emisioni Radar filloi një seri të re dokumentare–rrëfyese.
“Mes katër muresh”, nën moderimin e Edita Doli, filloi transmetimin javor, ku trajtohen tema të lidhura me shëndetin mendor dhe mirëqenien emocionale, duke ofruar një hapësirë të rëndësishme publike për diskutim të hapur dhe profesional mbi këtë fushë ende të stigmatizuar në shoqërinë tonë.
Çdo episod sjell rrëfime të sinqerta të individëve që ndajnë përvojat e tyre personale në përballje me ankthin, depresionin, traumën dhe vështirësi të tjera emocionale.
Sonte në këtë episod rrëfejnë çifti që për 13 vite tentuan tetë herë të bëhen prindër por nuk ia dolën.
Nëpër çka kaluan? Si duhet të sillemi në raste të tilla? A kërkuan ndihmë profesionale? A janë dorëzuar?
