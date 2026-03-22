Shemben dy ndërtesa në Stamboll, dyshohet për shpërthim gazi
Dy ndërtesa janë shembur në lagjen Fatih të Stambollit, me shumë mundësi për shkak të një shpërthimi gazi, dhe ekipe të shumta shpëtimi janë në vendngjarje duke nxjerrë njerëzit e bllokuar nën rrënoja, shkruan Turkiye Gazetesi .
Sipas informacioneve të fundit, nëntë persona kanë mbetur të bllokuar nën rrënoja.
Shtatë u nxorën dhe u dërguan në spital, një person u gjet dhe po shpëtohet, ndërsa një person tjetër është ende në kërkim.
Operacioni i shpëtimit ka vazhduar që nga mesdita dhe disa të lënduar u nxorën në orët e para.
Ekipe shtesë zjarrfikëse, policore dhe të shërbimeve të emergjencës (AFAD) nga pjesë të tjera të qytetit kanë mbërritur për të ndihmuar.
Zona është siguruar brenda një rrezeje prej disa qindra metrash.
Dëshmitarët deklarojnë se në momentin e incidentit u dëgjuan shpërthime të forta, pas të cilave filloi kaosi.
Autoritetet theksojnë se hetimi është ende duke vazhduar për të përcaktuar shkakun e saktë të shembjes, por vlerësimet fillestare tregojnë një shpërthim gazi natyror si shkakun më të mundshëm. /Telegrafi/