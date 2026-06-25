Shefi i marketingut të Ferrarit jep dorëheqjen vetëm disa javë pas reagimeve negative për prezantimin e veturës elektrike
Shefi i marketingut të Ferrarit ka dhënë dorëheqjen pas 16 vitesh në kompani vetëm disa javë pas një reagimi negativ për lansimin e makinës së parë elektrike të prodhuesit të supermakinave, Luce.
Firma njoftoi këtë javë se Enrico Galliera do të linte rolin e drejtorit të marketingut dhe drejtorit komercial. Ai do të zëvendësohet nga ish-kreu i BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre, në korrik, transmeton Telegrafi.
Ferrari falënderoi Galliera për shërbimin e tij dhe tha se ai kishte "vendosur të niste një kapitull të ri në udhëtimin e tij profesional - një vendim i ndarë me kompaninë disa kohë më parë".
Luce u kritikua ashpër kur u prezantua në maj. Ferrari nuk e përmendi lansimin në deklaratën e saj në lidhje me largimin e Galliera.
Drejtori ekzekutiv Benedetto Vigna tha se Galliera "ka luajtur një rol të rëndësishëm në rritjen e kompanisë dhe në forcimin e markës Ferrari në mbarë botën".
Roli i Galliera përfshinte menaxhimin e klientëve që mund të blinin automjetet shumë të kërkuara të prodhuesit të makinave luksoze.
"Ai ka mirënjohjen e të gjithë ekipit të Ferrarit dhe urimet e mia personale më të mira për të ardhmen", tha Vigna në deklaratë.
Që nga marrja e rolit në vitin 2010, Galliera ka qenë i përfshirë në shumë nga ngjarjet kryesore të firmës.
LaFerrari, hipermakina e parë hibride e Ferrarit, e cila kombinon një motor benzine dhe një motor elektrik, u lansua në vitin 2013.
Në vitin 2015, firma u listua në Bursën e Nju Jorkut dhe në Milano vitin pasardhës.
Megjithatë, lansimi i Luce me vlerë 640,000 dollarë shkaktoi një mori memesh në internet dhe reagimesh negative.
Pamja e saj, ide e projektuesit të iPhone, Sir Jony Ive, u kritikua nga ish-kryetari i kompanisë, zëvendëskryeministri dhe ministri i transportit i Italisë, Matteo Salvini.
Aksionet e kompanisë ranë me 8% një ditë pasi u prezantua Luce. /Telegrafi/