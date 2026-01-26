Shefi i dizajnit të Audi kritikon obsesionin për ekranet, thotë se nuk janë përvoja më e mirë
Ekranet kanë pushtuar brendësinë e makinave për disa arsye. Ulja e kostove është më e dukshmja, pasi është më e lirë për prodhuesit e makinave të heqin kontrollet fizike dhe të kanalizojnë aksesin në shumicën e funksioneve përmes sistemit të informacionit dhe argëtimit.
Megjithatë, ka më shumë se kaq. Kina, tregu më i madh i makinave në botë, preferon në mënyrë dërrmuese panelet e ngjashme me telefonat inteligjentë, transmeton Telegrafi.
Shefi i Volkswagen në Kinë tha vitin e kaluar se blerësit vendas duan "automjete të lidhura me inteligjencën artificiale, me kontroll zëri të përsosur dhe kabina inteligjente".
Edhe nëse prodhuesit e vjetër të makinave janë në një shpat të rrëshqitshëm në Kinë, ajo mbetet një treg masiv. Idealisht, prodhuesit e makinave do të zhvillonin paraqitje të ndryshme të paneleve të makinave në varësi të preferencave rajonale, por kjo kushton para.
Në vend të kësaj, ekranet kanë pushtuar globalisht, madje edhe në Evropë, ku VW tani po rikthen butonat pasi e ka kuptuar se kjo është ajo që njerëzit duan vërtet. Më mirë vonë sesa kurrë, apo jo?
Situata është e ngjashme në degën luksoze të VW, Audi, pasi Ingolstadt gjithashtu për fat të keq u përqendrua tërësisht në ekrane. Disa nga modelet e saj më të fundit madje kanë një ekran shtesë për pasagjerin përpara, siç tregohet më sipër në A6 Avant të ri.
Megjithatë, drejtori kreativ i kompanisë dëshiron të rikthejë atë që dikur i bënte të shkëlqyera interieret e Audi-t: materiale cilësore dhe një prekje të asaj të ashtuquajturës "klik Audi", një kabinë e ndërtuar mirë që e kishin modelet e gjeneratës së mëparshme.
Duke folur për revistën Top Gear, Massimo Frascella tha atë që shumica prej nesh po mendojnë: "Ekranet e mëdha nuk janë përvoja më e mirë. Është teknologji për hir të teknologjisë".
Koncepti C tregon jo vetëm drejt një makine sportive elektrike, por edhe një kthim në formë për sa i përket Audi-së brenda. Ai ende ka një ekran qendror, por është zvogëluar në 10.4 inç dhe mund të paloset në panelin e kontrollit, siç ishte rasti me shumë modele nga dekada e fundit.
Mbetet për t'u parë se sa nga mirësia e Konceptit C do të rrjedhë në modelet e ardhshme të prodhimit të Audi-t. Megjithatë, Frascella na jep shpresë se mbështetja e tepërt te ekranet dhe deti i plastikës së zezë me shkëlqim do të bëhet një gjë e së kaluarës me automjetet e gjeneratës së ardhshme:
“Nuk ka të bëjë me heqjen e gjërave, por thjesht ofrimi i teknologjisë dhe funksionalitetit në një mënyrë që është e dobishme për klientin. Dhe është premium. Kjo përzierje e digjitales dhe analoges, taktiliteti, perceptimi i cilësisë që është kaq i rëndësishëm për Audin, preciziteti, pjesët metalike flasim për klikimin e Audit. Këto e bënë Audin atë që është”, tha ai.
Kjo nuk është hera e parë që një zyrtar i lartë i Audit ka pranuar se interierët dikur ishin më të mirë. Kreu i komunikimeve të produkteve dhe teknologjisë, Oscar da Silva Martins, tha vitin e kaluar se “ne sigurisht që kemi qenë më të mirë për sa i përket cilësisë në të kaluarën, por do të arrijmë përsëri atje”.
Ndërsa Audi premton të largohet nga bonanca e sotme e ekraneve, Mercedes i sheh gjërat ndryshe. Shefi i dizajnit në largim, Gorden Wagener, pohon: “Ne duam të kemi një referencë vizuale në ekran, ose mund të dëshironi të shikoni një film e gjëra të tilla. Pra, po, ju nevojiten ekrane të mëdha”.
Ai shkoi deri aty sa e kritikoi Audin dhe Konceptin e tij C, duke thënë se “brendia duket sikur është projektuar në vitin 1995. Është paksa shumë e njohur dhe ka shumë pak teknologji”. /Telegrafi/