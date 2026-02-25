SHBA-të vijnë me sanksione të reja ndërsa shtojnë presionin ndaj Iranit
Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar një valë të re sanksionesh kundër Iranit, duke synuar anijet që thonë se po shesin naftë iraniane për të ndihmuar në financimin e programit të raketave balistike të vendit.
Hapat e së mërkurës vijnë një ditë pasi presidenti Donald Trump përsëriti kërcënimet e tij kundër Iranit.
"Irani shfrytëzon sistemet financiare për të shitur naftë të paligjshme, për të pastruar të ardhurat, për të siguruar komponentë për programet e tij të armëve bërthamore dhe konvencionale dhe për të mbështetur përfaqësuesit e tij terroristë", tha Sekretari i Thesarit, Scott Bessent në një deklaratë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Nën udhëheqjen e fortë të presidentit Trump, Thesari do të vazhdojë të ushtrojë presion maksimal mbi Iranin për të synuar aftësitë e regjimit në armë dhe mbështetjen për terrorizmin, të cilin e ka vënë në përparësi mbi jetën e popullit iranian".
Ndërsa SHBA-të e përshkruajnë tregtinë iraniane të naftës si "të paligjshme", Irani, i cili po shet produktet e veta të naftës, e përshkruan goditjen ndaj sektorit të tij të energjisë si pirateri.
SHBA-të kanë intensifikuar sanksionet kundër Iranit, ndërsa ky vend grumbullon asete ushtarake - duke përfshirë dy transportues avionësh dhe flota të mëdha avionësh luftarakë - në rajon, në përgatitje të dukshme për luftë.
Sanksionet e reja do të ngrijnë asetet e synuara të firmave dhe individëve të caktuar në SHBA dhe do ta bëjnë kryesisht të paligjshme për qytetarët amerikanë të angazhohen në transaksione financiare me ta.
Uashingtoni ka vendosur sanksione të tilla mbi ekonominë iraniane që kur Trump anuloi marrëveshjen shumëpalëshe bërthamore me Teheranin në vitin 2018 gjatë mandatit të tij të parë.
Kjo marrëveshje, e njohur si Plani i Përbashkët Gjithëpërfshirës i Veprimit (JCPOA), pa Iranin të zvogëlonte programin e tij bërthamor në këmbim të lirimit të sanksioneve ndërkombëtare.
Pas kthimit në Shtëpinë e Bardhë në vitin 2025, Trump rifilloi fushatën e tij të presionit maksimal ekonomik kundër Teheranit me qëllimin për të penguar eksportet e naftës së Iranit.
Megjithatë, të dy vendet janë angazhuar në diplomaci për të shmangur konfliktin e afërt. Negociatorët amerikanë dhe iranianë do të takohen në Gjenevë të enjten për raundin e tretë të negociatave këtë vit. /Telegrafi/