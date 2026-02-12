SHBA-të njoftojnë tërheqjen e plotë nga baza kyçe në Siri e përdorur për të luftuar ISIS-in
Ushtria amerikane njoftoi të enjten tërheqjen e saj të plotë nga një bazë kyçe në Siri e përdorur që nga viti 2014 në luftën kundër ISIS-it.
Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara (CENTCOM) tha se përfundoi një largim të rregullt nga al-Tanf më 11 shkurt si pjesë e një "tranzicioni të qëllimshëm dhe të bazuar në kushte" nga koalicioni global D-ISIS.
Al-Tanf ndodhet në zonën tre-kufitare të Sirisë, Jordanisë dhe Irakut.
Ajo u sulmua në vitin 2024, nën administratën e Joe Biden, nga milicitë e mbështetura nga Irani dhe vrau tre ushtarë amerikanë dhe plagosi dhjetëra të tjerë.
Ministria siriane e mbrojtjes njoftoi më herët gjatë ditës se ushtria amerikane kishte dorëzuar bazën dhe se forcat siriane kishin filluar të vendoseshin përgjatë zonës kufitare.
Ky veprim vjen pas njoftimit të vitit të kaluar nga administrata e Donald Trump për të filluar konsolidimin e vendndodhjeve të saj në Siri pas disfatës territoriale të ISIS-it në vitin 2019.
Por ushtria amerikane paralajmëroi se do të mbetet në gatishmëri për t'iu përgjigjur çdo kërcënimi nga ISIS.
"Forcat amerikane mbeten të gatshme për t'iu përgjigjur çdo kërcënimi nga ISIS që lind në rajon, ndërsa mbështesim përpjekjet e udhëhequra nga partnerët për të parandaluar ringjalljen e rrjetit terrorist", tha shefi i CENTCOM, Admirali Brad Cooper, në një deklaratë.
"Ruajtja e presionit mbi ISIS është thelbësore për të mbrojtur atdheun e SHBA-së dhe për të forcuar sigurinë rajonale", shtoi ai.
Ushtria amerikane ka kryer dhjetëra sulme kundër objektivave të ISIS këtë vit në hakmarrje për një sulm të ISIS që vrau dy trupa amerikane dhe një përkthyes tjetër civil në dhjetor.
Gjatë dy muajve të fundit, forcat amerikane kanë goditur më shumë se 100 objektiva dhe kanë kapur ose vrarë më shumë se 50 terroristë të ISIS, sipas CENTCOM. /Telegrafi/