SHBA-të ndërpresin kontaktin me kryetarin e parlamentit polak për shkak të “fyerjeve” ndaj Trump
Ambasadori amerikan në Varshavë ndërpreu kontaktin me kryetarin e parlamentit të Polonisë të enjten, duke e akuzuar atë për fyerje të Donald Trump pasi ai kritikoi politikat e presidentit dhe refuzoi të mbështeste ambiciet e tij për Çmimin Nobel për Paqen.
Reagimi i ambasadorit Tom Rose ndaj kryetarit të parlamentit Wlodzimierz Czarzasty nënvizoi aktin e pasigurt balancues me të cilin përballen politikanët nga qeveria e koalicionit pro-evropian të Polonisë për të mbajtur në krah aleatin e tyre më të rëndësishëm, ndërsa Trump po ndjek politikat “Amerika e Para”, të cilat shumë prej tyre i konsiderojnë shqetësuese, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Czarzasty tha të hënën se nuk do të mbështeste një iniciativë të paraqitur nga kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, Mike Johnson, si dhe kryetari i Knessetit izraelit, Amir Ohana për të mbledhur krerët e parlamenteve për të nominuar Trump për Çmimin Nobel për Paqen në vitin 2026 për përpjekjet e tij për të sjellë paqe në Lindjen e Mesme.
“Sipas mendimit tim, Presidenti Trump po destabilizon situatën në këto organizata (ndërkombëtare) duke përfaqësuar politikën e forcës dhe duke përdorur forcën për të ndjekur një politikë transaksionale”, u tha gazetarëve Czarzasty, udhëheqësi i të Majtës, partnerit të vogël të koalicionit në qeveri.
Effective immediately, we will have no further dealings, contacts, or communications with Marshal of the Sejm Czarzasty, whose outrageous and unprovoked insults directed against President Trump @POTUS has made himself a serious impediment to our excellent relations with Prime…
— Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) February 5, 2026
“E gjithë kjo do të thotë që unë nuk do ta mbështes nominimin e presidentit Trump për Çmimin Nobel sepse ai nuk e meriton atë”.
Rose e sulmoi ashpër Czarzasty të enjten, duke thënë se Uashingtoni nuk do të ketë më “marrëveshje, kontakte apo komunikime” me të, me efekt të menjëhershëm.
“Fyerjet e rënda dhe të paprovokuara të (Czarzasty) drejtuar presidentit Trump e kanë bërë veten një pengesë serioze për marrëdhëniet tona të shkëlqyera me kryeministrin (Donald) Tusk dhe qeverinë e tij”, shkroi ai në platformën e mediave sociale X të enjten.
“Ne nuk do të lejojmë askënd të dëmtojë marrëdhëniet SHBA-Poloni, as të mosrespektojë (Trump) i cili ka bërë kaq shumë për Poloninë dhe popullin polak”.
Në përgjigje, Czarzasty shkroi në X se i vjen keq për reagimin e ambasadorit, por se nuk do ta ndryshojë qëndrimin e tij “për çështjet themelore”. /Telegrafi/