Ambasadori amerikan në Varshavë ndërpreu kontaktin me kryetarin e parlamentit të Polonisë të enjten, duke e akuzuar atë për fyerje të Donald Trump pasi ai kritikoi politikat e presidentit dhe refuzoi të mbështeste ambiciet e tij për Çmimin Nobel për Paqen.

Reagimi i ambasadorit Tom Rose ndaj kryetarit të parlamentit Wlodzimierz Czarzasty nënvizoi aktin e pasigurt balancues me të cilin përballen politikanët nga qeveria e koalicionit pro-evropian të Polonisë për të mbajtur në krah aleatin e tyre më të rëndësishëm, ndërsa Trump po ndjek politikat “Amerika e Para”, të cilat shumë prej tyre i konsiderojnë shqetësuese, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Czarzasty tha të hënën se nuk do të mbështeste një iniciativë të paraqitur nga kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, Mike Johnson, si dhe kryetari i Knessetit izraelit, Amir Ohana për të mbledhur krerët e parlamenteve për të nominuar Trump për Çmimin Nobel për Paqen në vitin 2026 për përpjekjet e tij për të sjellë paqe në Lindjen e Mesme.

“Sipas mendimit tim, Presidenti Trump po destabilizon situatën në këto organizata (ndërkombëtare) duke përfaqësuar politikën e forcës dhe duke përdorur forcën për të ndjekur një politikë transaksionale”, u tha gazetarëve Czarzasty, udhëheqësi i të Majtës, partnerit të vogël të koalicionit në qeveri.

“E gjithë kjo do të thotë që unë nuk do ta mbështes nominimin e presidentit Trump për Çmimin Nobel sepse ai nuk e meriton atë”.

Rose e sulmoi ashpër Czarzasty të enjten, duke thënë se Uashingtoni nuk do të ketë më “marrëveshje, kontakte apo komunikime” me të, me efekt të menjëhershëm.

“Fyerjet e rënda dhe të paprovokuara të (Czarzasty) drejtuar presidentit Trump e kanë bërë veten një pengesë serioze për marrëdhëniet tona të shkëlqyera me kryeministrin (Donald) Tusk dhe qeverinë e tij”, shkroi ai në platformën e mediave sociale X të enjten.

“Ne nuk do të lejojmë askënd të dëmtojë marrëdhëniet SHBA-Poloni, as të mosrespektojë (Trump) i cili ka bërë kaq shumë për Poloninë dhe popullin polak”.

Në përgjigje, Czarzasty shkroi në X se i vjen keq për reagimin e ambasadorit, por se nuk do ta ndryshojë qëndrimin e tij “për çështjet themelore”. /Telegrafi/

