SHBA-të godasin rreth Teheranit për herë të parë në valën më të fundit të sulmeve, thotë media shtetërore iraniane
Ushtria amerikane pretendon se i ka dhënë fund valës së saj të fundit të sulmeve ndaj Iranit të enjten herët, duke goditur objektiva më në veri dhe përreth Teheranit për herë të parë në këtë raund të fundit dhune.
Forcat amerikane gjithashtu thonë se kanë goditur një anije që e akuzojnë se po përpiqet të thyejë bllokadën e tyre detare ndaj Iranit.
Ndërkohë, Republika Islamike u hakmor duke lëshuar raketa dhe dronë në Bahrein dhe Kuvajt, transmeton Telegrafi.
Media shtetërore iraniane raportoi se sulmet amerikane goditën rreth Teheranit, ishullit Qeshm dhe qytetit portual jugor të Chabahar, si dhe provincës veriore Semnan që mban prodhimin e raketave balistike dhe programin hapësinor të Iranit.
Siç tha Komanda Qendrore e SHBA-së në një postim në X, forcat amerikane goditën "qendrat e komandës iraniane, vendet e mbrojtjes ajrore, aftësitë e raketave dhe dronëve, dhe objektet e mbikëqyrjes bregdetare", si dhe "lokacione të shumta, përfshirë Bandar Abbasin".
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— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026
Sipas ministrisë së shëndetësisë të Iranit, të paktën 35 persona janë vrarë dhe më shumë se 300 janë plagosur në sulmet e vazhdueshme të SHBA-së.
SHBA-të thonë gjithashtu se kanë qëlluar një raketë në hinkën e një cisterne nafte me flamur Curacao, pasi anija që ata pretendojnë se po lundronte drejt Ishullit Kharg, terminalit kryesor të eksportit të naftës së Iranit në Gjirin Persik, "injoroi paralajmërime të shumta".
Ndërkohë, Irani nisi sulme në këmbim kundër aseteve amerikane në rajon, përfshirë Jordaninë dhe Bahreinin, të cilat aktivizuan alarme për sulme ajrore, ndërsa Kuvajti raportoi në një postim në X "sulme nga dronë armiqësorë" pas "agresionit iranian".
تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم.
تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/1B4X5mwRle
— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 15, 2026
Të mërkurën, ushtria amerikane rifilloi sulmet e saj ajrore kundër Iranit në mes të ditës, ndërsa Uashingtoni tha se po intensifikonte fushatën e saj që synonte kufizimin e aftësisë së Teheranit për të kërcënuar anijet tregtare në Ngushticën e Hormuzit.
Shpërthimi më i fundit i luftimeve i ka dhënë fund marrëveshjes së përkohshme për t'i dhënë fund luftës së Iranit dhe ka rikthyer një luftë të përgjithshme në rajon.
Ngushtica fillimisht u mbyll pas nisjes së luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit më 28 shkurt, duke dërguar naftën, plehrat dhe çmimin e mallrave të tjera në rritje shumë përtej rajonit, duke i dhënë Iranit një levë të madhe në negociata. /Telegrafi/