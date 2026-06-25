SHBA-të duan një marrëveshje me Iranin, por jo me “çdo çmim”, thotë Rubio
Sekretari i Shtetit, Marco Rubio, tha të enjten se SHBA-të donin të bënin një marrëveshje me Iranin, por jo me çdo çmim, duke siguruar një takim ministror të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) se interesat e aleatëve dhe partnerëve të SHBA-së do të merren në konsideratë.
Rubio, i cili ishte në një turne që përfshinte Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuvajtin, bëri komentet e tij gjatë Takimit të Përbashkët Ministror GCC-SHBA që u mbajt në kryeqytetin e Bahreinit, Manama, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Vizita e tij erdhi pasi SHBA-të dhe Irani nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për t'i dhënë fund luftës në Lindjen e Mesme.
"Ndërsa duam një marrëveshje, nuk duam një marrëveshje me çdo çmim", tha ai. "Ne duam një marrëveshje të mirë, duam një marrëveshje të vërtetë, duam një marrëveshje të verifikueshme dhe duam një marrëveshje që i përmbahet".
Rubio u tha ministrave të jashtëm se SHBA-të shpresonin që bisedimet me Iranin do të çonin në një rezultat pozitiv, por paralajmëroi se nëse Irani zgjedh një rrugë tjetër, atëherë kjo nuk do të çojë në rezultatet që SHBA-të kishin shpresuar.
"Ne duam të sigurohemi... që nuk ka asnjë pjesë të kësaj marrëveshjeje që është ndërmarrë që në ndonjë mënyrë minon sigurinë, stabilitetin ose prosperitetin e ndonjërit prej partnerëve tanë në rajonin e Gjirit", tha ai.
Ai vuri në dukje se kishte çështje që SHBA-të i shohin si të papranueshme, përfshirë vendosjen e taksave nga Irani për anijet që kalojnë Ngushticën e Hormuzit.
"Rrugët ujore ndërkombëtare nuk i përkasin asnjë shteti kombëtar. Ky është një parim themelor në botën e sotme, pa të cilin bota do të ishte në kaos total", tha ai.
"Nëse në fakt ne pranojmë që ju mund të kërkoni para për të përdorur një rrugë ujore ndërkombëtare sepse ndodh të jetë afër hapësirës suaj territoriale, atëherë kjo do të përhapet në të gjithë botën si një sëmundje ngjitëse".
Në fjalën e tij hapëse, ministri i Jashtëm i Bahreinit, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, përshëndeti njoftimin e Omanit për një korridor për kalimin e sigurt të anijeve nëpër Ngushticën e Hormuzit.
Al Zayani tha gjithashtu se ngjarjet e fundit e kanë testuar rajonin në mënyra që shpresonte të mos i përjetonte kurrë, duke vënë në dukje se kishte një shkëndijë shprese në rajon me nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit midis Iranit dhe SHBA-së.
Al Zayani vuri në dukje gjithashtu se ishte jashtëzakonisht e rëndësishme që Irani t'i përmbahet plotësisht detyrimeve të tij, duke përfshirë parandalimin e tij nga blerja e një arme bërthamore dhe sigurimin e lirisë së lundrimit. /Telegrafi/