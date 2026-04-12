SHBA-të do të fillojnë bllokadën detare në Ngushticën e Hormuzit në orën 10:00 të mëngjesit të hënën
Komanda Qendrore e SHBA-së tha se do të fillojë zbatimin e një bllokade detare për të gjithë trafikun që hyn dhe del nga portet iraniane duke filluar nga ora 10:00 e mëngjesit të hënën, në përputhje me kërkesën e Presidentit Donald Trump.
"Bllokada do të zbatohet në mënyrë të paanshme kundër anijeve të të gjitha kombeve që hyjnë ose dalin nga portet dhe zonat bregdetare iraniane, duke përfshirë të gjitha portet iraniane në Gjirin Arabik dhe Gjirin e Omanit", tha CENTCOM në një postim në X.
Anijet që nuk udhëtojnë për në ose nga portet iraniane do të jenë në gjendje të kalojnë lirisht nëpër Ngushticën e Hormuzit, sipas CENTCOM, i cili tha se bllokada "nuk do të pengojë lirinë e lundrimit" për këto anije, transmeton Telegrafi.
Deklarata nga CENTCOM vjen pasi Trump njoftoi një bllokadë në Ngushticën e Hormuzit më herët sot, një hap që mund të rrisë koston e naftës ndërsa Uashingtoni kërkon të intensifikojë ndikimin e tij mbi Teheranin.
Mohammad Bagher Ghalibaf, kryetar i Parlamentit iranian, iu përgjigj kërcënimit të një bllokade detare amerikane duke postuar një hartë të çmimeve të benzinës në stacionet pranë Shtëpisë së Bardhë, duke shkruar në X: “Shijoni çmimin aktual të benzinës. Me atë që po quhet ‘bllokadë’, së shpejti do të humbisni 4 deri në 5 dollarë benzinë”. /Telegrafi/