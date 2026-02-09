SHBA-të do t'ua dorëzojnë dy poste komanduese të NATO-s evropianëve
Shtetet e Bashkuara do t'ua dorëzojnë dy nga postet kryesore komanduese të NATO-s - në Napoli të Italisë dhe Norfolk të Virxhinias - oficerëve evropianë, tha një burim ushtarak për Reuters të hënën.
Ky veprim është në përputhje me kërkesat e presidentit të SHBA-së, Donald Trump që kombet evropiane të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre.
Administrata e tij ka bërë thirrje që aleanca ushtarake, e dominuar prej kohësh nga Shtetet e Bashkuara, të bëhet një "NATO e udhëhequr nga Evropa", transmeton Telegrafi.
Si pjesë e riorganizimit të komandës, oficerët evropianë do të marrin përsipër Komandën e Forcave të Përbashkëta Aleate të NATO-s në Napoli dhe Komandën e Forcave të Përbashkëta Norfolk, të dyja aktualisht të udhëhequra nga admiralë amerikanë, tha burimi, duke folur në kushte anonimiteti.
Megjithatë, SHBA-të do të marrin frenat e tre komandave pak më poshtë në hierarki, por që mbajnë përgjegjësi të konsiderueshme për operacionet - Komanda Ajrore Aleate, Komanda Detare Aleate dhe Komanda Tokësore Aleate, thanë burimi ushtarak dhe një person tjetër i njohur me çështjen.
I pyetur në lidhje me ndryshimet e planifikuara, një zyrtar i NATO-s tha: "Aleatët kanë rënë dakord për një shpërndarje të re të përgjegjësisë së oficerëve të lartë në të gjithë Strukturën e Komandës së NATO-s, në të cilën Aleatët evropianë, përfshirë anëtarët më të rinj të NATO-s, do të luajnë një rol më të spikatur në udhëheqjen ushtarake të Aleancës".
Zyrtari tha se vendimi lidhej me "planifikimin për rotacionet e ardhshme" dhe më shumë detaje do të jepen në kohën e duhur. /Telegrafi/