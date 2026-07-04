SHBA shënon 250-vjetorin e Pavarësisë - çerek mijëvjeçari histori, demokraci dhe ndikim global
Shtetet e Bashkuara të Amerikës shënojnë këtë vit 250-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë, një jubile historik që përkujton lindjen e një prej shteteve më me ndikim në historinë moderne.
Përvjetori i madh vjen si një moment reflektimi mbi rrugëtimin e vendit, arritjet, sfidat dhe rolin që SHBA-ja ka luajtur në skenën ndërkombëtare gjatë dy shekujve e gjysmë.
Më 4 korrik 1776, përfaqësuesit e trembëdhjetë kolonive britanike miratuan Deklaratën e Pavarësisë, dokumentin që shpalli shkëputjen nga Britania e Madhe dhe hodhi themelet e një shteti të ri, të ndërtuar mbi parimet e lirisë, barazisë dhe të drejtave të patjetërsueshme të njeriut.
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Ky akt shënoi fillimin e një epoke të re jo vetëm për popullin amerikan, por edhe për zhvillimin e demokracisë moderne në mbarë botën.
Gjatë 250 viteve të ekzistencës së saj, SHBA-ja është shndërruar nga një bashkim kolonish në fuqinë më të madhe ekonomike, ushtarake dhe teknologjike në botë.
Ajo ka qenë protagoniste në ngjarjet më të rëndësishme të historisë bashkëkohore, duke luajtur rol vendimtar në dy luftërat botërore, në përfundimin e Luftës së Ftohtë, në zhvillimin e ekonomisë globale dhe në revolucionin teknologjik e shkencor.
Përvjetori i 250-të po shënohet me një sërë aktivitetesh festive, kulturore dhe përkujtimore në të gjithë territorin amerikan. Ceremonitë përfshijnë parada, koncerte, ekspozita historike, fishekzjarre madhështore dhe programe edukative që synojnë të kujtojnë rrugëtimin e vendit dhe kontributin e brezave që ndërtuan shtetin amerikan.
Megjithatë, ky jubile vjen edhe në një periudhë sfidash të rëndësishme për SHBA-në, përfshirë debatet politike të brendshme, polarizimin shoqëror, çështjet ekonomike dhe sfidat në politikën ndërkombëtare.
Analistët vlerësojnë se 250-vjetori nuk është vetëm një festë kombëtare, por edhe një rast për të reflektuar mbi të ardhmen e demokracisë amerikane dhe rolin që vendi do të vazhdojë të ketë në botën e shekullit XXI.
Pavarësisht sfidave, Dita e Pavarësisë mbetet një nga simbolet më të fuqishme të identitetit amerikan.
Flamuri me yje dhe vija, himni kombëtar dhe idealet e lirisë vazhdojnë të bashkojnë miliona qytetarë, ndërsa 250-vjetori shënon një kapitull të rëndësishëm në historinë e një shteti që ka lënë gjurmë të thella në zhvillimet politike, ekonomike dhe kulturore në mbarë globin. /Telegrafi/