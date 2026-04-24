SHBA: Ngushtica e Hormuzit është më shumë luftë e Evropës
Sekretari i Mbrojtjes së SHBA-së, Pete Hegseth, kritikoi ashpër aleatët evropianë për mosndihmë të mjaftueshme në luftën kundër Iranit, duke thënë se SHBA-të "mezi" e përdorin Ngushticën e Hormuzit dhe se situata "është shumë më tepër lufta e tyre sesa e jona".
“Ne nuk po mbështetemi te Evropa, por ata kanë nevojë për Ngushticën e Hormuzit shumë më tepër sesa ne”, tha Hegseth gjatë një konference për shtyp në Pentagon.
“Kjo është shumë më tepër lufta e tyre sesa e jona”, shtoi ai.
Hegseth dhe presidenti Donald Trump i kanë kritikuar vazhdimisht aleatët e SHBA-së, veçanërisht ata në NATO, për mos ndihmë, pasi ajo filloi operacionet luftarake kundër Iranit më 28 shkurt.
Trump sulmoi ashpër aleatët evropianë muajin e kaluar, duke thënë se SHBA-të “nuk kanë nevojë për ndihmë në të vërtetë”, pasi këmbënguli që vendet e tjera duhet të dërgojnë asete detare për të ndihmuar në shoqërimin e cisternave të naftës që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit. /Telegrafi/