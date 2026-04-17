Ndërsa katër liderët evropianë në Paris po flisnin për situatën në Lindjen e Mesme, Donald Trump sulmoi NATO-n përmes rrjetit social Truth Social.

Pavarësisht se kryeministri britanik, Keir Starmer dhe presidenti francez, Emmanuel Macron thanë se Mbretëria e Bashkuar dhe Franca do të udhëheqin një mision ushtarak mbrojtës dhe neutral për të mbrojtur transportin detar, Trump ka hedhur poshtë çdo ofertë ndihme nga aleatët e tij të NATO-s.

“Tani që situata në Ngushticën e Hormuzit ka përfunduar, mora një telefonatë nga NATO duke pyetur nëse do të kishim nevojë për ndonjë ndihmë”, shkroi presidenti amerikan.

Britania e Franca me mision ushtarak në Ngushticën e Hormuzit

“U thashë të qëndronin larg, përveç nëse thjesht duan të ngarkojnë anijet e tyre me naftë. Ata ishin të padobishëm kur u nevojitën, një ‘tigrë prej letre’”, pohoi ai.

Ndryshe, vendet evropiane të NATO-s kanë refuzuar vazhdimisht thirrjen e udhëheqësit amerikan që aleanca të ndihmojë në hapjen me forcë të ngushticës, të cilën Irani e mbylli efektivisht pas fillimit të sulmit amerikan.

Trump më parë kishte paralajmëruar se NATO do të përballej me një “të ardhme shumë të keqe” nëse nuk mbështet përpjekjet e SHBA-së. /Telegrafi/

