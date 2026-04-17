SHBA-ja refuzon ndihmën e NATO-s për Ngushticën e Hormuzit
Ndërsa katër liderët evropianë në Paris po flisnin për situatën në Lindjen e Mesme, Donald Trump sulmoi NATO-n përmes rrjetit social Truth Social.
Pavarësisht se kryeministri britanik, Keir Starmer dhe presidenti francez, Emmanuel Macron thanë se Mbretëria e Bashkuar dhe Franca do të udhëheqin një mision ushtarak mbrojtës dhe neutral për të mbrojtur transportin detar, Trump ka hedhur poshtë çdo ofertë ndihme nga aleatët e tij të NATO-s.
“Tani që situata në Ngushticën e Hormuzit ka përfunduar, mora një telefonatë nga NATO duke pyetur nëse do të kishim nevojë për ndonjë ndihmë”, shkroi presidenti amerikan.
“U thashë të qëndronin larg, përveç nëse thjesht duan të ngarkojnë anijet e tyre me naftë. Ata ishin të padobishëm kur u nevojitën, një ‘tigrë prej letre’”, pohoi ai.
Ndryshe, vendet evropiane të NATO-s kanë refuzuar vazhdimisht thirrjen e udhëheqësit amerikan që aleanca të ndihmojë në hapjen me forcë të ngushticës, të cilën Irani e mbylli efektivisht pas fillimit të sulmit amerikan.
Trump më parë kishte paralajmëruar se NATO do të përballej me një “të ardhme shumë të keqe” nëse nuk mbështet përpjekjet e SHBA-së. /Telegrafi/