SHBA dhe Irani kanë një marrëveshje në letër - në det, Ngushtica e Hormuzit është 'kaotike'
"Nëse ndonjë anije përpiqet të kalojë tranzit në Ngushticë pa lejen tonë... ose jashtë rrugës së caktuar, ajo është përgjegjëse për çdo pasojë."
Paralajmërimi u transmetua të enjten nga Garda Revolucionare e Iranit për anijet që kalonin nëpër Ngushticën e Hormuzit, pikën jetike të transportit të naftës që po shfaqet si një nga testet më të mëdha të marrëveshjes midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara për t'i dhënë fund luftës së tyre.
Vetëm disa orë më vonë, anija kontejnerësh me flamur të Singaporit Ever Lovely u godit nga një dron iranian, tha një zyrtar amerikan për CNN.
Sulmi, i pari ndaj një anijeje që nga nënshkrimi i paktit, u përshkrua nga presidenti Donald Trump të premten si një "shkelje e pamenduar e Marrëveshjes së Armëpushimit".
Në shenjë hakmarrjeje, ushtria amerikane kreu sulme të premten kundër objektivave ushtarake iraniane përreth Ngushticës së Hormuzit. Megjithatë, një zyrtar amerikan minimizoi mundësinë e përshkallëzimit pas sulmeve, duke i thënë CNN se ato nuk pasqyrojnë një kthim në operacionet e mëdha luftarake, të paktën për momentin.
Garda Revolucionare tha se shënjestroi pozicionet ushtarake amerikane në rajon në përgjigje të sulmeve të së premtes, raportoi media shtetërore iraniane Press TV.
Ushtria amerikane nuk i ka konfirmuar sulme të tilla.
Bahreini raportoi sulme me dronë iranianë në territorin e tij herët të shtunën në mëngjes, por objektivi nuk është ende i qartë
Marrëveshja e armëpushimit përcakton që Irani do të bëjë "marrëveshje duke përdorur përpjekjet e tij më të mira" për të siguruar kalimin e sigurt të anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës udhëtojnë një e pesta e furnizimeve botërore me naftë dhe gaz natyror të lëngshëm. Sigurimi i tranzitit pa pengesa ishte lëshimi kryesor i Iranit ndaj SHBA-së.
Por për Iranin, rihapja e ngushticës nuk do të thotë heqje dorë nga kontrolli i saj.
Një artikull i formuluar në marrëveshje thoshte se Irani dhe Omani do të punonin së bashku për të “përcaktuar administrimin e ardhshëm” të rrugës ujore, duke i dhënë në mënyrë efektive Teheranit një rol formal në menaxhimin e saj.
Ndërsa negociatat me SHBA-në vazhdojnë, sulmi i së enjtes është një sinjal se Irani planifikon të imponojë kushtet e tij në ngushticë, duke vendosur se ku dhe kur mund të kalojnë anijet.
Garda Revolucionare ka denoncuar rrugët e pamiratuara nga Teherani si "të papranueshme", "plotësisht të rrezikshme" dhe "të ndaluara", duke u kërkuar të gjitha anijeve të koordinohen ekskluzivisht me marinën e tyre për të siguruar kalim të sigurt.
Ndërkohë, Autoriteti i sapokrijuar i Ngushticës së Gjirit Persik (PGSA) i Iranit ka nxjerrë rregulla që kërkojnë që anijet të plotësojnë një formular autorizimi me email në këmbim të një "Garancie Kalimi të Sigurt" që përfshin sigurimin.
Tre rrugë të dallueshme për anijet janë shfaqur tani në korridorin e ngushtë detar, me autoritete të ndryshme që konkurrojnë për të organizuar tranzitin e dhjetëra anijeve përmes rrugës ujore.
Një rrugë jugore kalon nëpër ujërat e Omanit; një rrugë e dytë, e cila është përdorur para luftës, kalon nëpër mes të ngushticës; dhe një rrugë e tretë më në veri kontrollohet nga Irani. Kjo i lë operatorët e anijeve me një zgjedhje të vështirë se cilën rrugë të ndjekin.
“E gjithë kjo është shumë konfuze për lundrimin e sigurt në ato ujëra”, tha Dimitris Maniatis, drejtor ekzekutiv i kompanisë së konsulencës për rreziqet detare Marisks, duke shtuar se “mjedisi aktual është jashtëzakonisht i rrezikshëm”.
Mungesa e qartësisë se cila rrugë duhet ndjekur po i ndërlikon përpjekjet që tregtia në rrugët ujore të kthehet në nivelet e para luftës.
Ajo për të cilën mund të jenë rënë dakord udhëheqësit e Iranit dhe SHBA-së nuk po reflektohet në det, thonë kompanitë e transportit detar.
Korridoret konkurruese i kanë lënë të hutuar, duke i detyruar të lundrojnë jo vetëm në ujërat e rrezikshme - duke u përballur me kërcënime nga minat detare, dronët ajrorë dhe anijet patrulluese të Gardës Revolucionare - por edhe në rrymat komplekse politike përtej ngushticës.
Nëse anijet zgjedhin rrugët jo-iraniane, ato rrezikojnë të sulmohen. Nëse i binden kërkesave të Gardës Revolucionare dhe përdorin rrugën iraniane, ato kanë frikë nga rreziku i sanksioneve perëndimore nëse marrëveshja dështon.
“Transporti global i transportit detar dëshiron të shmangë marrëdhëniet me iranianët sepse ekziston frika se ata mund të rrezikojnë sanksionet e SHBA-së në të ardhmen”, tha Maniatis i Marisks, duke shtuar se “njerëzit janë shumë të kujdesshëm ndaj administratës aktuale amerikane sepse ata kanë njoftuar më parë se çdo pagesë e tarifës së rrugës për regjimin iranian mund të jetë një arsye për sanksionet e SHBA-së”.
Fillimisht, Irani kërkoi pagesë për kalimin, por që atëherë ka thënë se nuk do të vendosë menjëherë taksa. Në vend të kësaj, ai planifikon të ngarkojë tarifa për shërbimet detare dhe të prezantojë një taksë të re mjedisore mbi anijet, një veprim që ka ngritur pakënaqësi midis aleatëve arabë eksportues të naftës të SHBA-së. /Telegrafi/