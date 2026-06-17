SHBA dhe G7 hapin fabrikat e armëve në Ukrainë, nis prodhimi i raketave me rreze të gjatë
SHBA-ja dhe vendet e G7 planifikojnë prodhimin e raketave me rreze të gjatë dhe sistemeve të mbrojtjes ajrore në Ukrainë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet anëtare të grupit G7 pritet të nisin prodhimin e raketave me rreze të gjatë veprimi dhe sistemeve të avancuara të mbrojtjes ajrore në territorin e Ukrainës, në kuadër të një marrëveshjeje të re bashkëpunimi ushtarak me Kievin.
Sipas raportimeve të gazetës Le Parisien, marrëveshja do të mundësojë prodhimin e armëve perëndimore në Ukrainë përmes licencimit të teknologjive dhe modeleve të zhvilluara nga partnerët ndërkombëtarë.
Për Ukrainën, ky hap përfaqëson më shumë sesa vetëm një furnizim të ri me armatim. Ai synon krijimin e një industrie të fuqishme vendase të mbrojtjes, e cila do të bazohet në teknologjitë perëndimore dhe do t’i japë Kievit kapacitete më të mëdha për prodhim të pavarur ushtarak.
Prodhimi i raketave me rreze të gjatë veprimi dhe sistemeve të mbrojtjes ajrore në Ukrainë shihet si një përpjekje për të forcuar aftësitë mbrojtëse të vendit në një kohë kur lufta me Rusinë vazhdon dhe nevoja për furnizime ushtarake mbetet e lartë.
Ndërkohë, kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi se vendet e G7 do të rrisin mbështetjen ushtarake dhe financiare për Ukrainën, ndërsa do të vazhdojnë të ushtrojnë presion ndaj Moskës përmes masave të reja politike dhe ekonomike.
Merz tha se aleatët perëndimorë kanë arritur një koordinim më të madh për çështjet e sigurisë, duke theksuar se, për herë të parë që nga rikthimi i presidentit amerikan, Donald Trump në pushtet, vendet perëndimore kanë arritur një pozicion të përbashkët për disa nga çështjet kryesore strategjike.
Sipas tij, ky unitet synon të dërgojë një mesazh të qartë për Rusinë dhe të forcojë pozicionin e Ukrainës në konfliktin që po vazhdon. /Telegrafi/