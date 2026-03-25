Shaqiri: Në RMV ku skena politike funksion mes dy etnive është mëse i nevojshëm mekanizmi i Badenterit
Deputeti i ASH-së Rijad Shaqiri theksoi se Badenteri është i nevojshëm sidomos në Gjykatën Kushtetuese.
Shaqiri në "ClickPlus" tha se Gjykata Kushtetuese kotë e fundit ka marrë rol politik.
“Në RMV ku skena politike funksion mes dy etnive është mëse i nevojshëm mekanizmi i Badenterit. Si në legjislativ ashtu edhe në Gjykatën Kushtetuese.
Me vetë faktin që Gjykata Kushtetuese kohës fundit më shumë luan një rol politik sesa profesional, është mëse e nevojshme që të implementohet çështja e mekanizmit të Badenterit brenda për brenda Gjykatës.
