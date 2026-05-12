Sergio Ramos blen përfundimisht gjigantin e La Ligës
Sergio Ramos dhe fondi i tij i investimeve Five Eleven Capital kanë arritur një marrëveshje për të blerë klubin e futbollit Sevilla, me lajmin që u njoftua nga gazetari Victor Fernandez pas një takimi të mbajtur sot (e martë) në mëngjes.
Sipas informacionit të disponueshëm, vlera e marrëveshjes për 80 përqind të aksioneve të klubit është rreth 450 milionë euro. Ramos dëshiron që i gjithë procesi të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur, në mënyrë që ai të marrë përsipër menaxhimin e klubit.
Të hënën në mbrëmje, gazetari Fernandez raportoi për optimizmin e madh të palëve të përfshira dhe njoftoi se arritja e një marrëveshjeje përfundimtare ishte çështje orësh, gjë që përfundimisht u konfirmua.
🚨❤️🤍 BREAKING: Sergio Ramos complete the process to buy Sevilla and become new club owner.
The deal is in place with his brother René leading the process too.
Waiting for official and formal steps with laywers before statement. pic.twitter.com/riNlO1KdVp
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026
Lajmi për shitjen e klubit vjen në një kohë shumë të ndjeshme për Sevillan, e cila po lufton për të qëndruar në ligën e parë.
Klubi beson se 40 pikët e tyre aktuale nuk i garantojnë mbijetesën dhe se "u duhet edhe një fitore" për të siguruar statusin e tyre në ligën e parë.
🚨🇪🇸 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Sergio Ramos has an agreement to purchase Sevilla FC with his shareholders. The operation is around €450m, reports @manuelmorenogut. 🔴⚪️💰 pic.twitter.com/RySDA4TwWe
— EuroFoot (@eurofootcom) May 12, 2026
Me tre xhiro të mbetura, tabela është aq e ngushtë sa skuadra e shtatë dhe e tetëmbëdhjetë në ligë janë vetëm nëntë pikë larg.
Sevilla do të ketë shansin e parë për të bërë një hap të ri drejt mbijetesës këtë fundjavë kundër Villarealit. /Telegrafi/