Serbia në alarm, Vuçiq: Do të rrisim investimet në mbrojtje shkaku i aleancës mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë
Aleksandar Vuçiq deklaroi sot se Serbia është seriozisht e kërcënuar nga krijimi i një aleance ushtarake mes Kosovës, Kroacisë dhe Shqipërisë dhe shprehu shqetësim për atë që e quajti heshtje globale mbi këtë çështje.
“Krijimi i një aleance ushtarake mes Kroacisë, Prishtinës dhe Tiranës na rrezikon seriozisht dhe do të merremi me këtë problem. Kjo është një çështje që duhet ta marrim seriozisht”, tha ai për gazetarët në Mynih, ku merr pjesë në Konferencën e Sigurisë së Mynihut.
Presidenti i Serbisë njoftoi se së shpejti do të marrë pjesë në një mbledhje të Kolegjit të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë së Serbisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe do të vizitojë fabrikat e industrisë së qëllimeve speciale. Ai gjithashtu tha se do të investohen burime shtesë të konsiderueshme në prodhimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake për të forcuar kapacitetet mbrojtëse të vendit, raporton index.hr.
“Do të duhet të eksportojmë armë për të fituar të ardhura, por do të rrisim pjesën e prodhimit që shkon direkt tek ushtria, gjë që deri tani nuk ka ndodhur. Deri në 30, ndoshta edhe 40 për qind të prodhimit tonë tani do të shkojë direkt tek Ushtria e Serbisë”, theksoi ai, transmeton Telegrafi.
Vuçiq gjithashtu shprehu shqetësim për faktin se, sipas tij, komuniteti ndërkombëtar injoron çështjen e krijimit të kësaj aleance ushtarake, duke theksuar se nuk bëhet fjalë vetëm për lidhje ushtarake, por për një aleancë me implikime të qarta politike dhe të sigurisë.
“Më shqetëson fakti që të gjithë bëjnë sikur janë të shurdhër dhe flasin përralla për bashkëpunimin. Çështja nuk është kujt i shisni municionin, por me kë jeni në aleancë ushtarake, kë mbroheni ose kë sulmoni”, tha udhëheqësi serb, duke rikthyer pyetjen pse u formua kjo aleancë.
Ai theksoi se Serbia e merr seriozisht kërcënimet e sigurisë dhe do të bëjë gjithçka të nevojshme për të mbrojtur popullin dhe territorin e saj.
“Serbia është e gatshme të mbrojë territorin dhe popullin e saj më fuqishëm se kurrë, dhe nga muaji në muaj do të bëhemi gjithnjë e më të fortë”, përfundoi Vuçiq.
Në margjinat e Konferencës së Sigurisë së Mynihut, ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, mbajti të premten një takim trepalësh me ministrat e mbrojtjes së Shqipërisë dhe Kroacisë, Pirro Vengu dhe Mario Anushiq, duke theksuar se bashkëpunimi nuk është “drejtuar kundër ndonjë fqinj”.
Tema e diskutimeve ishte bashkëpunimi i ardhshëm në kuadër të Deklaratës për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, e cila synon zhvillimin e projekteve të përbashkëta në industrinë e mbrojtjes dhe forcimin e bashkëpunimit midis ushtrive të tre vendeve. /Telegrafi/